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Проект БЦ «ЛУКОЙЛа» у Камского моста в Перми обсудят на градсовете

Проект БЦ «ЛУКОЙЛа» у Камского моста в Перми обсудят на градсовете

28 марта 2024, 12:36
Фото: properm.ru
В данный момент идет разработка концепции проекта с учетом объектов культурного наследия, находящихся на территории выделенного под строительство участка.

Сегодня, 28 марта, на заседании Комиссии по землепользованию и застройке (ПЗЗ) руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) сообщил о вынесении проекта БЦ «ЛУКОЙЛ» на обсуждение в краевой градсовет. Об этом пишет «Ъ-Прикамье».

Ранее сообщалось, что бизнес-центр будет возведен в квартале №5, в пересечении улиц Окулова, Осинской, Монастырской и Попова. Не так давно инвестпроект получил статус приоритетного, что позволит застройщику арендовать участок без торгов.

АИР обратилось к комиссии ПЗЗ с предложением установить на территории подзону обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 высотой в 30 этажей. Строительство комплекса пройдет на пяти земельных участках квартала. «В настоящий момент идет разработка концепции с учетом всех регламентирующих и ограничивающих документов, в том числе в области объектов культурного наследия. Разработанную концепцию представят на градсовете, чтобы ее можно было публично рассмотреть, выдать замечания и одобрить», — сообщил руководитель АИР.

В связи с тем, что на земельном участке находятся объекты культурного наследия, на территории будут действовать охрана. Строительством объекта займется дочерняя компания ЛУКОЙЛа — ООО «ЛУН-Инвест». В реализацию объекта планируется инвестировать более 32,2 млрд. рублей.

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