Проект БЦ «ЛУКОЙЛа» у Камского моста в Перми обсудят на градсовете

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Сегодня, 28 марта, на заседании Комиссии по землепользованию и застройке (ПЗЗ) руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) сообщил о вынесении проекта БЦ «ЛУКОЙЛ» на обсуждение в краевой градсовет. Об этом пишет «Ъ-Прикамье».
Ранее сообщалось, что бизнес-центр будет возведен в квартале №5, в пересечении улиц Окулова, Осинской, Монастырской и Попова. Не так давно инвестпроект получил статус приоритетного, что позволит застройщику арендовать участок без торгов.
АИР обратилось к комиссии ПЗЗ с предложением установить на территории подзону обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 высотой в 30 этажей. Строительство комплекса пройдет на пяти земельных участках квартала. «В настоящий момент идет разработка концепции с учетом всех регламентирующих и ограничивающих документов, в том числе в области объектов культурного наследия. Разработанную концепцию представят на градсовете, чтобы ее можно было публично рассмотреть, выдать замечания и одобрить», — сообщил руководитель АИР.
В связи с тем, что на земельном участке находятся объекты культурного наследия, на территории будут действовать охрана. Строительством объекта займется дочерняя компания ЛУКОЙЛа — ООО «ЛУН-Инвест». В реализацию объекта планируется инвестировать более 32,2 млрд. рублей.