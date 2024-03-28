Проект БЦ «ЛУКОЙЛа» у Камского моста в Перми обсудят на градсовете

АИР обратилось к комиссии ПЗЗ с предложением установить на территории подзону обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 высотой в 30 этажей. Строительство комплекса пройдет на пяти земельных участках квартала. «В настоящий момент идет разработка концепции с учетом всех регламентирующих и ограничивающих документов, в том числе в области объектов культурного наследия. Разработанную концепцию представят на градсовете, чтобы ее можно было публично рассмотреть, выдать замечания и одобрить», — сообщил руководитель АИР.