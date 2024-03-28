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Прокуратура вынесла руководителю Фонда капремонта Пермского края представление

Прокуратура вынесла руководителю Фонда капремонта Пермского края представление

28 марта 2024, 15:40
Фото: 1MI
Пермяк получал квитанции без учета предыдущих платежей.

Прокуратура Кировского района Перми на основании обращения гражданина провела проверку соблюдения Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» порядка начисления взносов на капитальный ремонт. Об этом сообщают в надзорном ведомстве.

Оказалось, что пермяк необоснованно получал квитанции по оплате соответствующих взносов без учета произведенных им ранее платежей.

По итогам проверки прокурором руководителю Фонда Владимиру Хлебникову внесено представление, которое удовлетворено. Пермяку произведен перерасчет платы за капитальный ремонт, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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#Экономика#Пермь#Прокуратура#Капитальный ремонт#Взнос за капитальный ремонт
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