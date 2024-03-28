ПЦБК предложила использовать БПЛА для мониторинга пермских лесов

Перед введением запрета на использование БПЛА в Пермском крае с 1 декабря 2022 года Пермская ЦБК активно применяла технологию воздушно-лазерного сканирования лесных участков. Сканирование производится с помощью квадрокоптера, оснащенного сканером LIDAR и мультиспектральной камерой. Во время полета над лесом аппарат отправляет миллионы лазерных сигналов вниз. Полученные данные обрабатываются специальным программным обеспечением, в результате чего создается высокоточная цифровая модель лесного участка с профилем каждого дерева.