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ПЦБК предложила использовать БПЛА для мониторинга пермских лесов

ПЦБК предложила использовать БПЛА для мониторинга пермских лесов

28 марта 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney
Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) наработала солидный опыт использования беспилотников в лесном хозяйстве на территории Пермского края.
Фото: пресс-служба ПЦБК

Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позволяет автоматизировать процесс мониторинга лесов и повысить эффективность использования природных ресурсов.

По сообщению издания, новый национальный проект «Беспилотные авиационные системы», который запустили в России в начале текущего года, в будущем будет способствовать развитию беспилотной авиации. В рамках реализации данного проекта до 2030 года планируется наладить производство 32,5 тысячи БПЛА ежегодно.

Перед введением запрета на использование БПЛА в Пермском крае с 1 декабря 2022 года Пермская ЦБК активно применяла технологию воздушно-лазерного сканирования лесных участков. Сканирование производится с помощью квадрокоптера, оснащенного сканером LIDAR и мультиспектральной камерой. Во время полета над лесом аппарат отправляет миллионы лазерных сигналов вниз. Полученные данные обрабатываются специальным программным обеспечением, в результате чего создается высокоточная цифровая модель лесного участка с профилем каждого дерева.

По словам главы департамента лесообеспечения Пермской целлюлозно-бумажной компании Ивана Полынского, такая система дает возможность определить состав леса, запас и состояние древесины с точностью до 95%. При этом сканирование участка площадью 100 — 150 гектаров с использованием технологии занимает 1 час, а для обработки такого же участка вручную необходимо потратить 3 дня. Таким образом, использование воздушно-лазерного сканирования сокращает объем ручного труда и увеличивает эффективность использования природных ресурсов.

Технология воздушно-лазерного сканирования предоставляет значительный объем информации о состоянии лесного фонда. Например, мультиспектральная камера помогает выявить изменения в состоянии деревьев и выделить больные и сухостойные экземпляры. По мнению представителя Пермской ЦБК, эти технологии могут быть использованы для мониторинга лесных угодий на всей территории Пермского края в качестве дополнения к региональной информационной системе «Умный лес» и традиционным методам лесоустройства.

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