Путин рассказал о финансировании проекта «Пять морей и озеро Байкал»

Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию круглогодичных курортов подчеркнул, что важно не только привлекать туристов, но и решать вопросы транспортной доступности, а также коммунальной и инженерной инфраструктуры, пишет 360tv.ru.
Для этого регионам будут выделены дополнительные средства. В частности, каждый год будет выделяться по 250 миллиардов рублей из бюджета для инфраструктурных проектов. Кроме того, средства, возвращаемые в федеральный бюджет от погашения кредитов, также будут направлены в регионы. Одновременно с этим, субъекты смогут использовать списанные две трети задолженностей по ранее выданным займам на реализацию проекта.
В связи с тем, что развитие круглогодичных морских курортов является приоритетом для регионов, президент обратился к главам субъектов Федерации с просьбой использовать все доступные инструменты финансирования для достижения этой цели.