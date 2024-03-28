Путин рассказал о финансировании проекта «Пять морей и озеро Байкал»

Для этого регионам будут выделены дополнительные средства. В частности, каждый год будет выделяться по 250 миллиардов рублей из бюджета для инфраструктурных проектов. Кроме того, средства, возвращаемые в федеральный бюджет от погашения кредитов, также будут направлены в регионы. Одновременно с этим, субъекты смогут использовать списанные две трети задолженностей по ранее выданным займам на реализацию проекта.