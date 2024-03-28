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Published Сегодня, 18:39

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Updated Сегодня, 18:40

Путин рассказал о финансировании проекта «Пять морей и озеро Байкал»

28 марта 2024, 18:39
В рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» планируется создание курортов с современными гостиничными комплексами.

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию круглогодичных курортов подчеркнул, что важно не только привлекать туристов, но и решать вопросы транспортной доступности, а также коммунальной и инженерной инфраструктуры, пишет 360tv.ru.

Для этого регионам будут выделены дополнительные средства. В частности, каждый год будет выделяться по 250 миллиардов рублей из бюджета для инфраструктурных проектов. Кроме того, средства, возвращаемые в федеральный бюджет от погашения кредитов, также будут направлены в регионы. Одновременно с этим, субъекты смогут использовать списанные две трети задолженностей по ранее выданным займам на реализацию проекта.

В связи с тем, что развитие круглогодичных морских курортов является приоритетом для регионов, президент обратился к главам субъектов Федерации с просьбой использовать все доступные инструменты финансирования для достижения этой цели.

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