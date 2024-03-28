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Published Сегодня, 16:04

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Updated Сегодня, 16:05

РЭО планирует создать центры компетенций по экономике замкнутого цикла на базе вузов

РЭО планирует создать центры компетенций по экономике замкнутого цикла на базе вузов

28 марта 2024, 16:04
Фото: reo.ru
Гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев выступил с предложением о создании центров компетенций в высших учебных заведениях с индустриальными партнерами, чтобы обучение проходило без отрыва от производства.

Как пишет 56orb.ru, соответствующее заявление глава РЭО сделал на первом очном заседании консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла.

Буцаев предложил опросить все образовательные учреждения, которые участвуют в консорциуме, относительно необходимости создания такой кафедры с индустриальным партнером при участии РЭО. Российский экологический оператор со своей стороны готов находить индустриальных партнеров, рассматривая для этих целей игроков как федерального уровня, так и локальных.

Помимо этого, Буцаев заявил о намерении создать федеральную сеть региональных центров компетенций в крупнейших вузах регионов, где функционируют экопромышленные парки РЭО.

РЭО при содействии вузов — участников консорциума разработал три магистерские программы: «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» (МИСиС), «Зеленая экономика и управление ресурсами» и «ESG-трансформация предприятий» (РЭУ имени Г. В. Плеханова), а также пять программ дополнительного профессионального образования.

Стоить отметить, что в рамках консорциума была создана модульная образовательная программа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в экономике замкнутого цикла. Она состоит из десяти учебных модулей для формирования основных отраслевых компетенций в области обращения с ТКО и экономики замкнутого цикла. Модули образовательной программы доступны всем интернет-пользователям.

ППК «РЭО» создал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла в сентябре 2021 года. В нем состоят 20 университетов, четыре профильные научные организации, 15 предприятий реального сектора и две кредитные организации, в общей сложности — свыше 40 организаций и вузов.

В этом году Российский экологический оператор намеревается создать стипендиальную программу, цель которой — поощрение научной и исследовательской работы студентов в сфере обращения с ТКО и экономики замкнутого цикла.

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