РЭО планирует создать центры компетенций по экономике замкнутого цикла на базе вузов

Буцаев предложил опросить все образовательные учреждения, которые участвуют в консорциуме, относительно необходимости создания такой кафедры с индустриальным партнером при участии РЭО. Российский экологический оператор со своей стороны готов находить индустриальных партнеров, рассматривая для этих целей игроков как федерального уровня, так и локальных.