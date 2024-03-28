Режиссер Любовь Мульменко о «Фрау»: «Я использую любовную коллизию как приманку»

— Это просто эгоизм. Приятно проводить время в городе, который тебе нравится, и эмоционально ты к нему подключен. Ну и всё равно есть какое-то детское чувство, что в Перми со мной не может случиться ничего плохого. Мне тут должно везти. И в Белграде то же самое — это мой второй родной город. Москва, например, не стала для меня таким городом, несмотря на то, что я там прожила десять лет. Я как раз допускаю, что именно в Москве в любой момент со мной может произойти какая-то фигня. И даже удивительно, если она не происходит. А в Перми и Белграде я делаю ставку на некое покровительство пространства.