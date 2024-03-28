Роспотребнадзор Прикамья засудил «Золотое яблоко» из-за подарочных карт

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Управлению Роспотребнадзора по Пермскому краю удалось добиться через суд изменения правил использования подарочных карт торговой сети «Золотое яблоко». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На официальном сайте «Золотого яблока» была размещена информация о том, что по истечении срока действия подарочной карты, потребитель не сможет использовать неиспользованные деньги. Данное условие является нарушением требования Гражданского кодекса РФ и закона «О защите прав потребителей». В этой связи надзорный орган обратился в суд с целью пресечения нарушения прав покупателей.
В ходе рассмотрения дела ООО «Екатеринбург Яблоко» были исключены ущемляющие условия для потребителей. В результате, решением Ленинского райсуда Екатеринбурга, действия компании были признаны незаконными в отношении определенного круга лиц.
При рассмотрении дела парфюмерная сеть исключила информацию о сроке действия подарочных карт со своего официального сайта. Решением Ленинского суда Екатеринбурга действия компании признаны незаконными в отношении определенного круга лиц.