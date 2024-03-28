Роспотребнадзор Прикамья засудил «Золотое яблоко» из-за подарочных карт

На официальном сайте «Золотого яблока» была размещена информация о том, что по истечении срока действия подарочной карты, потребитель не сможет использовать неиспользованные деньги. Данное условие является нарушением требования Гражданского кодекса РФ и закона «О защите прав потребителей». В этой связи надзорный орган обратился в суд с целью пресечения нарушения прав покупателей.