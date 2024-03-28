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Роспотребнадзор Прикамья засудил «Золотое яблоко» из-за подарочных карт

Роспотребнадзор Прикамья засудил «Золотое яблоко» из-за подарочных карт

28 марта 2024, 10:47
Фото: 1MI
Свердловский суд признал действия парфюмерной сети противоправными в отношении потребителей.

Управлению Роспотребнадзора по Пермскому краю удалось добиться через суд изменения правил использования подарочных карт торговой сети «Золотое яблоко». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На официальном сайте «Золотого яблока» была размещена информация о том, что по истечении срока действия подарочной карты, потребитель не сможет использовать неиспользованные деньги. Данное условие является нарушением требования Гражданского кодекса РФ и закона «О защите прав потребителей». В этой связи надзорный орган обратился в суд с целью пресечения нарушения прав покупателей.

В ходе рассмотрения дела ООО «Екатеринбург Яблоко» были исключены ущемляющие условия для потребителей. В результате, решением Ленинского райсуда Екатеринбурга, действия компании были признаны незаконными в отношении определенного круга лиц.

При рассмотрении дела парфюмерная сеть исключила информацию о сроке действия подарочных карт со своего официального сайта. Решением Ленинского суда Екатеринбурга действия компании признаны незаконными в отношении определенного круга лиц.

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#Суд#Роспотребнадзор#Прикамье#Нарушение закона#Потребители#Золотое яблоко#Подарочные карты#Правила использования
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