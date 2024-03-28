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С 1 апреля россияне должны предоставить СНИЛС при сдаче экзамена по ПДД

28 марта 2024, 06:54
С 1 апреля россияне, которые хотят пройти экзамен по ПДД и получить водительское удостоверение, должны предоставить в ГИБДД СНИЛС. Такое требование было установлено правительством. Об этом сообщило РИА «Новости».

СНИЛС нужно предоставлять всем кандидатам на водителей, за исключением работников дипломатических представительств и консульских учреждений, а также их семей. Иностранные граждане тоже освобождены от этого требования. Если у человека нет СНИЛС, ГИБДД сама запросит эти данные, пишет 360tv.ru.

Процесс сдачи экзамена станет проще. Будущим водителям разрешат делать больше малозначимых ошибок. Однако время между пересдачами экзамена в России увеличится. А ученикам «теневых» автошкол могут не разрешить сдавать экзамен в ГИБДД.

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