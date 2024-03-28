С 1 апреля россияне должны предоставить СНИЛС при сдаче экзамена по ПДД

СНИЛС нужно предоставлять всем кандидатам на водителей, за исключением работников дипломатических представительств и консульских учреждений, а также их семей. Иностранные граждане тоже освобождены от этого требования. Если у человека нет СНИЛС, ГИБДД сама запросит эти данные, пишет 360tv.ru.