С 1 апреля россияне должны предоставить СНИЛС при сдаче экзамена по ПДД

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
СНИЛС нужно предоставлять всем кандидатам на водителей, за исключением работников дипломатических представительств и консульских учреждений, а также их семей. Иностранные граждане тоже освобождены от этого требования. Если у человека нет СНИЛС, ГИБДД сама запросит эти данные, пишет 360tv.ru.
Процесс сдачи экзамена станет проще. Будущим водителям разрешат делать больше малозначимых ошибок. Однако время между пересдачами экзамена в России увеличится. А ученикам «теневых» автошкол могут не разрешить сдавать экзамен в ГИБДД.