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Самолет с фанатами «Авангарда» экстренно сел в Казани из-за птицы

28 марта 2024, 18:35
Самолет с прихожанами команды «Авангард» из Омска, которые направлялись в Ярославль на матч против «Локомотива», был вынужден совершить экстренную посадку в Казани.

По информации, опубликованной в Telegram-канале «Фанатский сектор 4*5», одна птица врезалась в лобовое стекло самолета. Из-за трещины, образовавшейся на стекле кабины пилотов, а также повреждения внешнего слоя корпуса, была принята решение о посадке.

Несмотря на инцидент, на борту самолета находилось всего 25 фанатов и три члена экипажа, пишет 360tv.ru. В течение часа им предоставили новый самолет, чтобы они могли продолжить свое путешествие в Ярославль.

«В Казани тоже желают, чтобы жители Омска выиграли сегодняшний матч. Мы были заменены на новый самолет менее чем за час, и теперь мы снова в пути к нашему назначению», — добавили представители канала.

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