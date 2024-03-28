Самолет с фанатами «Авангарда» экстренно сел в Казани из-за птицы

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
По информации, опубликованной в Telegram-канале «Фанатский сектор 4*5», одна птица врезалась в лобовое стекло самолета. Из-за трещины, образовавшейся на стекле кабины пилотов, а также повреждения внешнего слоя корпуса, была принята решение о посадке.
Несмотря на инцидент, на борту самолета находилось всего 25 фанатов и три члена экипажа, пишет 360tv.ru. В течение часа им предоставили новый самолет, чтобы они могли продолжить свое путешествие в Ярославль.
«В Казани тоже желают, чтобы жители Омска выиграли сегодняшний матч. Мы были заменены на новый самолет менее чем за час, и теперь мы снова в пути к нашему назначению», — добавили представители канала.