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Синоптик рассказал, когда в Пермском крае потеплеет до +15°

Синоптик рассказал, когда в Пермском крае потеплеет до +15°

28 марта 2024, 06:11
Фото: properm.ru
Сегодня в Прикамье ожидается самая холодная ночь за всю неделю.
Сюжет
ПГНИУ

На следующей неделе, ко 2 апреля, в Пермском крае возможен кратковременный скачок температуры до +10…+15°. Потепление ожидается на фоне прихода волны тропического воздуха из Северной Африки и ее распространения на регионы Европейской части России. Об этом рассказал Properm.ru доктор географических наук и инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Самая холодная ночь на неделе будет сегодня, 28 марта. В Перми похолодает до -8…-10°, на северо-западе края до -15°. К выходным температура воздуха вернется к климатической норме или даже немного выше нее. В Прикамье ожидается облачная погода и потепление с дождями в воскресенье до +5°.

По словам синоптика, этой весной можно не ждать рекордного тепла. В прошлом году в это время уже было очень мало снега, что и обеспечило температуру до +17 градусов.

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