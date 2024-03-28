Синоптик рассказал, когда в Пермском крае потеплеет до +15°

Самая холодная ночь на неделе будет сегодня, 28 марта. В Перми похолодает до -8…-10°, на северо-западе края до -15°. К выходным температура воздуха вернется к климатической норме или даже немного выше нее. В Прикамье ожидается облачная погода и потепление с дождями в воскресенье до +5°.