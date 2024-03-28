Синоптик рассказал, когда в Пермском крае потеплеет до +15°

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
На следующей неделе, ко 2 апреля, в Пермском крае возможен кратковременный скачок температуры до +10…+15°. Потепление ожидается на фоне прихода волны тропического воздуха из Северной Африки и ее распространения на регионы Европейской части России. Об этом рассказал Properm.ru доктор географических наук и инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
Самая холодная ночь на неделе будет сегодня, 28 марта. В Перми похолодает до -8…-10°, на северо-западе края до -15°. К выходным температура воздуха вернется к климатической норме или даже немного выше нее. В Прикамье ожидается облачная погода и потепление с дождями в воскресенье до +5°.
По словам синоптика, этой весной можно не ждать рекордного тепла. В прошлом году в это время уже было очень мало снега, что и обеспечило температуру до +17 градусов.