Скончался пермский художник-оформитель Андрей Миляхов

У Андрея не было родственников, кроме сестры, с которой он познакомился благодаря телевизионной передаче. В сборе средств на лечение мужчины помогали его поклонницы. С начала марта Миляхов делился в социальных сетях своими стихами и благодарил тех, кто его поддерживал и навещал его в больнице.