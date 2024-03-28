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Скончался пермский художник-оформитель Андрей Миляхов

Скончался пермский художник-оформитель Андрей Миляхов

28 марта 2024, 12:02
Фото: properm.ru / Андрей Миляхов во Вконтакте
Похороны мужчины состоялись сегодня, 28 марта, на Северном кладбище в Уфе.

В Уфе скончался от онкологии пермский художник-оформитель Андрей Миляхов, также известный под псевдонимом Анхель. Об этом сообщило издание «UFA1.RU» со ссылкой на подругу мужчины Галину.

По словам девушки, заболевание у Миляхова обнаружили поздно, он фактически «сгорел» на глазах. Художник стал известен в России благодаря своим муралам. В Перми он написал портрет Антона — героя сериала «Реальные пацаны», президента РФ Владимира Путина, играющего в футбол, а также Юрия Шатунова на стене одного из домов города.

У Андрея не было родственников, кроме сестры, с которой он познакомился благодаря телевизионной передаче. В сборе средств на лечение мужчины помогали его поклонницы. С начала марта Миляхов делился в социальных сетях своими стихами и благодарил тех, кто его поддерживал и навещал его в больнице.

Похороны Антона Миляхова проходят сегодня, 28 марта, на Северном кладбище в Уфе.

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#Владимир Путин#Футбол#Северное кладбище#Реальные пацаны#Онкология#Похороны#Уфа#Пермский художник-оформитель#Андрей Миляхов#Анхель#UFA1.RU#Муралы#Портрет Антона#Юрий Шатунов
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