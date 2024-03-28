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Следком: исполнители теракта в «Крокусе» получали средства с Украины

Следком: исполнители теракта в «Крокусе» получали средства с Украины

28 марта 2024, 15:15
Фото: РИА Новости
Задержан еще один подозреваемый.

Исполнители теракта в «Крокусе» получали денежные средства и криптовалюту с Украины, заявляют в Следственном комитете.

«В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщают, что был установлен и задержан еще один подозреваемый. По версии следствия, он участвовал в схеме финансирования террористов. СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Тракт в «Крокусе» случился вечером 22 марта. Четыре человека с оружием зашли в здание, где должен был состояться концерт группы «Пикник». Сначала они начали стрелять в людей, а затем подожгли концертный зал и уехали. Преступников задержали на следующий день в Брянской области.Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» увеличилось до 143.

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