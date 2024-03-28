Следком: исполнители теракта в «Крокусе» получали средства с Украины

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Исполнители теракта в «Крокусе» получали денежные средства и криптовалюту с Украины, заявляют в Следственном комитете.
«В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщают, что был установлен и задержан еще один подозреваемый. По версии следствия, он участвовал в схеме финансирования террористов. СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.
Тракт в «Крокусе» случился вечером 22 марта. Четыре человека с оружием зашли в здание, где должен был состояться концерт группы «Пикник». Сначала они начали стрелять в людей, а затем подожгли концертный зал и уехали. Преступников задержали на следующий день в Брянской области.Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» увеличилось до 143.