Спектакли из Прикамья отмечены на фестивале «Театральное Приволжье»

В номинации «Детские театральные коллективы и студии» Пермский край представила студия творческого развития детей «Оперение. Соль» Пермского дома народного творчества «Губерния» с поэтической трагедией «Крылья». Это отрывок из поэмы Роберта Рождественского «210 шагов». Постановка была признана лучшей в номинации «Детские спектакли», получив главный приз и став триумфатором фестиваля этого года. Режиссер спектакля Михаил Шибанов был удостоен сразу двух наград — «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшее музыкальное оформление». Юный артист Арсений Анянов, исполнивший роль Яшки в спектакле «Крылья», получил награду в номинации за «Лучшую мужскую роль».