Спектакли из Прикамья отмечены на фестивале «Театральное Приволжье»

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Подведены итоги и объявлены победители окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Среди триумфаторов фестиваля — коллективы из Прикамья. Событие проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, сообщают на сайте губернатора и правительства Прикамья.
В номинации «Детские театральные коллективы и студии» Пермский край представила студия творческого развития детей «Оперение. Соль» Пермского дома народного творчества «Губерния» с поэтической трагедией «Крылья». Это отрывок из поэмы Роберта Рождественского «210 шагов». Постановка была признана лучшей в номинации «Детские спектакли», получив главный приз и став триумфатором фестиваля этого года. Режиссер спектакля Михаил Шибанов был удостоен сразу двух наград — «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшее музыкальное оформление». Юный артист Арсений Анянов, исполнивший роль Яшки в спектакле «Крылья», получил награду в номинации за «Лучшую мужскую роль».
Еще одна постановка от Пермского края — «Верните мне меня» по мотивам пьесы Маши Конторович Театра-студии «Мы» — заняла четвертую строчку в окружном рейтинге, войдя в пятерку лучших спектаклей Приволжья. Исполнительница роли Машки — Василиса Помелова — получила награду за «Лучшую женскую роль» на фестивале.