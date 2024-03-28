Стало известно, сколько человек призовут из Прикамья этой весной на срочную службу

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
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Updated Сегодня, 16:52
В рамках весеннего призыва на срочную службу из Пермского края будет призвано более 3300 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности региона.
В этом году призыв впервые пройдет по новым правилам: теперь верхняя граница призывного возраста повышена до 30 лет. Призывная кампания продлится с 1 апреля по 15 июля.
Вчера, 27 марта, в Доме офицеров Пермского гарнизона, под председательством министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова и Военного комиссара Пермского края Александра Коковина прошел инструкторско-методический сбор с председателями призывных комиссий городов и районов Пермского края, военными комиссарами, начальниками отделений военных комиссариатов и врачами, руководящими работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу весной 2024 года.
Участникам инструкторско-методического сбора были даны указания о проведении мероприятий призыва граждан на военную службу весной 2024 года в установленные сроки и требуемым качеством, отмечают в министерстве.