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Стоимость первого этапа строительства нового моста через Каму оценили в 862 миллиона

Стоимость первого этапа строительства нового моста через Каму оценили в 862 миллиона

28 марта 2024, 09:49
Фото: Министерство строительства Пермского края
Исполнитель работ будет определен 19 апреля.

Краевое минзакупок объявило конкурс на выполнение работ по строительству третьего моста через Каму. Подрядчику предстоит выполнить первый этап — построить транспортную развязку на Площади Гайдара, сообщает Business Class.

После реконструкции развязка будет представлять собой кольцевое пересечение с разрезом ул. Окулова — ул. Локомотивная. К работам требуется приступить с 1 июня 2024 года, сдать объект 25 июня 2025 года. Максимальная цена контракта составляет 861,9 млн руб. Итоги конкурса подведут 19 апреля.

Строительство третьего моста через Каму в Перми сейчас оценивается в 65 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минтранс.

«Согласно заключению Главгосэкспертизы стоимость проекта составляет 65 млрд рублей. В настоящее время правительство Пермского края привлекает источники финансирования, включая внебюджетные», — цитирует издание специалистов ведомства.

В декабре 2023 года озвучивалась стоимость нового моста в 65,5 млрд рублей, его планируется построить через заключение концессионного соглашения. Проезд по мосту сделают платным. Помимо самого сооружения, подрядчик должен будет отремонтировать дороги и развязки на подъезде к нему — от примыкания ул. Луначарского к пересечению улиц Екатерининской и Плеханова на левом берегу до пересечения Спешилова — Якутская — Докучаева — дорога Дружбы на правом.

Согласно Адресной инвестиционной программе Пермского края, на строительно-монтажные работы в 2025 году предусмотрено 1,36 млрд рублей, в 2026–2027 годах — по 1 млрд рублей. Завершить возведение моста планируется до 2030 года.

Третий мост через Каму соединит улицы Окулова и Борцов Революции, его пропускная способность будет около 40 тыс. автомобилей в сутки. Длина сооружения составит 899 м, площадь — 23,5 тыс. кв. м.

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