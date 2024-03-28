Суд рассмотрит иски юротдела к минкульту о премиях к 300-летию Перми в начале мая

Сразу несколько близких к министерству источников рассказали журналисту Properm.ru, что это продолжение давнего конфликта в министерстве. Онькова и ее подчиненные работают в «Есть люди, которые не считают себя членами команды. Видимо, у них какой-то свой юбилей был в прошлом году, потому что в подготовке праздничных мероприятий именно эти сотрудники никакого участия не принимали», — поясняет информированный собеседник из сферы культуры. Он уточняет, что похожая ситуация имела место еще когда министерство возглавляли Галина Кокоулина, Вячеслав Торчинский, Александр Протасевич, но до суда дело не доходило.