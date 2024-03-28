Суд рассмотрит иски юротдела к минкульту о премиях к 300-летию Перми в начале мая

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
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Updated Сегодня, 12:11
Ленинский районный суд принял к рассмотрению иски о о взыскании невыплаченной заработной платы от трех сотрудников Минкультуры Пермского края к ведомству. Все они находятся на рассмотрении судьи Ирины Рожковой и были поданы еще в декабре прошлого года, а теперь назначены к рассмотрению.
Судя по информации в картотеке дел, иск начальника юротдела Минкульта Гульсины Оньковой суд начнет рассматривать 7 мая. Она его подавала дважды, изначально один из исков был оставлен без движения, поскольку не были представлены документы о том, что все стороны были уведомлены о сути требований надлежащим образом. В результате суд его отклонил.
Как стало известно, 27 марта в инстанцию пришел уточненный иск, где Онькова указывает, что взыскивает не выплаченные ей премиальные и просит компенсировать моральный вред, поскольку другие сотрудники министерства были вознаграждены за успешную подготовку юбилейных мероприятий. По информации журналиста Properm.ru от собеседника в министерстве, в этот раз документы поступили и в ведомство. В суде информацию подтвердили.
Два других иска — подчиненной Гульсины Оньковой Екатерины Скрипченко и консультанта отдела управления имуществом и реализации инвестиционных проектов Ильи Шаврина суд начнет рассматривать днем ранее — 6 мая.
По информации журналиста Properm.ru, речь идет о суммах премий в 15 тыс. рублей и 9 тыс. рублей и возмещения морального вреда — на 5 тыс. рублей и 3 тыс. рублей.
Как еще в декабре прошлого года сообщал «КоммерсантЪ-Прикамье», требования сотрудников регионального Минкульта связаны с невыплатой премий в честь подготовки и проведения мероприятий к 300-летию Перми. А собеседник, близкий к истцам, связывает обращение сотрудников в суд с конфликтной ситуацией, которая, по его мнению, создается с участием одного из заместителей министра культуры.
Сразу несколько близких к министерству источников рассказали журналисту Properm.ru, что это продолжение давнего конфликта в министерстве. Онькова и ее подчиненные работают в «Есть люди, которые не считают себя членами команды. Видимо, у них какой-то свой юбилей был в прошлом году, потому что в подготовке праздничных мероприятий именно эти сотрудники никакого участия не принимали», — поясняет информированный собеседник из сферы культуры. Он уточняет, что похожая ситуация имела место еще когда министерство возглавляли Галина Кокоулина, Вячеслав Торчинский, Александр Протасевич, но до суда дело не доходило.
«Нельзя сказать, что „трудовой экстремизм“ — это повсеместная практика, в отличии от того же „потребительского экстремизма“, но и какой то уникальной эту ситуацию назвать нельзя. С одной стороны можно только порадоваться за рост правосознания у современных граждан, только если это не переходит рамки законности. Всегда нужно рассматривать конкретное дело, есть ли там нарушения со стороны работодателя, поскольку поводом для обращения в суд являются именно действия работодателя. В связи с чем, если судом будут действительно зафиксированы такие нарушения, то у суда не остается иного выхода, как встать на сторону сотрудника», — комментирует ситуацию с трудовыми спорами адвокат, старший партнер адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Иван Хозяйкин.
Судя по картотеке дел Ленинского суда, у юриста Гульсины Оньковой есть опыт трудовых споров с работодателем — государственными структурами. В 2011 году ей удалось в суде стребовать компенсацию за вынужденный прогул с Агентства по управлению учреждениями здравоохранения Пермского края. Она обжаловала приказ руководителя Агентства Яны Калиной о назначении служебной проверки и собственном увольнении и требовала компенсировать ей зарплату за вынужденный прогул.
Тогда при первоначальном рассмотрении в удовлетворении иска Оньковой было отказано, но она дошла до кассационной инстанции и ее требования вернули на новое рассмотрение в Ленинский районный суд. Судя по материалам дела, юристу Агентства было поручено подготовить приказ о переводе одного из сотрудников на 0,5 ставки, что она не сделала. Как указал представитель ведомства в отзыве, по факту дисциплинарного нарушения было проведено служебное расследование, после чего Онькова была уволена.
Юрист в свое ссылалась, что она не могла перевести сотрудника на неполный рабочий день, поскольку он находился в отпуске по уходу за ребенком. По мнению Оньковой, приказ об этом, которого требовало от нее руководство, нарушал бы требования закона и она не могла подготовить юридически неграмотный документ. При первом рассмотрении иска суд встал на сторону работодателя, со второго раза и после удовлетворения кассационной инстанции, суд взыскал с Агентства в пользу Оньковой оплату рабочего времени во время вынужденного прогула.
Известно, что через некоторое время после увольнения из Агентства по управлению учреждениями здравоохранения Пермского края трудоустроилась юрисконсультом в Министерство культуры.