Участок федеральной трассы Пермь — Екатеринбург восстановят за 123,8 миллиона рублей

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Федеральное казённое учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“ Федерального дорожного агентства» ищет подрядчика для выполнения ремонта трассы Пермь-Екатеринбург за 123,8 млн рублей. По данным портала госзакупок, речь идет об устройстве слоев износа на участке 13-20 км автодороги рядом с Пермью.
Слой износа представляет собой верхний слой дорожного покрытия, который воспринимает воздействие колес транспорта и погодных условий. Согласно контракту, подрядчик обязуется провести фотофиксацию действующих дефектов с указанием для заказчика каждого из них. После это исполнитель займется восстановлением слоев износа щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной в 4 см.
Гарантийный срок выполненных работ составляет не менее 2 двух лет. Размер гарантийных обязательств составляет 1,2 млн рублей. Рассмотрение заявок завершится 19 апреля, а 22 апреля будет выбран подрядчик. Финансирование проекта пройдет за счет средств федерального бюджета.
Работы по восстановлению трассы начнутся с даты заключения контракта. Срок окончания ремонта — 15 октября 2025 года.