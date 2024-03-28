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Участок федеральной трассы Пермь — Екатеринбург восстановят за 123,8 млн рублей

Участок федеральной трассы Пермь — Екатеринбург восстановят за 123,8 миллиона рублей

28 марта 2024, 08:09
Фото: fusionbrain.ai

Участок федеральной трассы Пермь — Екатеринбург восстановят за 123,8 млн рублей

Срок окончания ремонтных работ — 15 октября 2025 года.

Федеральное казённое учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“ Федерального дорожного агентства» ищет подрядчика для выполнения ремонта трассы Пермь-Екатеринбург за 123,8 млн рублей. По данным портала госзакупок, речь идет об устройстве слоев износа на участке 13-20 км автодороги рядом с Пермью.

Слой износа представляет собой верхний слой дорожного покрытия, который воспринимает воздействие колес транспорта и погодных условий. Согласно контракту, подрядчик обязуется провести фотофиксацию действующих дефектов с указанием для заказчика каждого из них. После это исполнитель займется восстановлением слоев износа щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной в 4 см.

Гарантийный срок выполненных работ составляет не менее 2 двух лет. Размер гарантийных обязательств составляет 1,2 млн рублей. Рассмотрение заявок завершится 19 апреля, а 22 апреля будет выбран подрядчик. Финансирование проекта пройдет за счет средств федерального бюджета.

Работы по восстановлению трассы начнутся с даты заключения контракта. Срок окончания ремонта — 15 октября 2025 года.

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