Участок федеральной трассы Пермь — Екатеринбург восстановят за 123,8 миллиона рублей

Слой износа представляет собой верхний слой дорожного покрытия, который воспринимает воздействие колес транспорта и погодных условий. Согласно контракту, подрядчик обязуется провести фотофиксацию действующих дефектов с указанием для заказчика каждого из них. После это исполнитель займется восстановлением слоев износа щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной в 4 см.