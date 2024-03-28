Уроженку Березников внесли в список террористов и экстремистов

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Уроженку Березников Екатерину Коротину внесли в список террористов и экстремистов. Такие данные размещены на официальном сайте Росфинмониторинга, в национальном списке.
Где сейчас находится 26-летняя девушка — неизвестно.
Как отмечает ura. ru, в картотеке Березниковского городского суда есть данные о том, что «Коротина Екатерина Андреевна обвиняется в захвате заложника с применением оружия и насилия». Сейчас уголовное дело возвращено в прокуратуру для корректировки обвинительного заключения.