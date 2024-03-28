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Уроженку Березников внесли в список террористов и экстремистов

Уроженку Березников внесли в список террористов и экстремистов

28 марта 2024, 14:32
Фото: 1MI
Данные девушки находятся в национальном списке

Уроженку Березников Екатерину Коротину внесли в список террористов и экстремистов. Такие данные размещены на официальном сайте Росфинмониторинга, в национальном списке.

Где сейчас находится 26-летняя девушка — неизвестно.

Как отмечает ura. ru, в картотеке Березниковского городского суда есть данные о том, что «Коротина Екатерина Андреевна обвиняется в захвате заложника с применением оружия и насилия». Сейчас уголовное дело возвращено в прокуратуру для корректировки обвинительного заключения.

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#Общество#Терроризм#Березники#Террорист
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