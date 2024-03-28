Уроженку Березников внесли в список террористов и экстремистов

Как отмечает ura. ru, в картотеке Березниковского городского суда есть данные о том, что «Коротина Екатерина Андреевна обвиняется в захвате заложника с применением оружия и насилия». Сейчас уголовное дело возвращено в прокуратуру для корректировки обвинительного заключения.