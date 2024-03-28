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Published Сегодня, 08:52

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В этом году в Перми впервые за пять лет может пройти первомайская демонстрация

В этом году в Перми впервые за пять лет может пройти первомайская демонстрация

28 марта 2024, 08:52
Фото: properm.ru
В последний раз демонстрация проводилась в 2019 году.

В Перми планируется провести первую с 2019 года первомайскую демонстрацию. На информацию об этом на официальном сайте пермского крайсовпрофа первым обратило внимание ИА «Текст».

В этом году демонстрация пройдет под девизом «Достойный труд каждого — гарантия благополучия семьи и развития страны!». Исполнительный комитет ФНПР постановил, что основными мероприятиями на 1 Мая станут спортивно-массовые мероприятия для всей семьи, концерты и автопробеги для молодежи, а также торжественное собрание-концерт «Труд! Профсоюз! Весна!» в Пермском городском дворце культуры им. А. Г. Солдатова.

В Перми первомайская демонстрация проходила в последний раз в 2019 году, затем она была отменена из-за коронавирусных ограничений. В 2023 году пермский крайсовпроф начал подготовку к первомайской демонстрации. Планировалось, что шествие будет проходить в традиционном формате в Кировском, Орджоникидзевском районах и на Октябрьской площади. Однако от демонстрации организаторам пришлось отказаться. В итоге 1 Мая пермяки отметили небольшим концертом в парке им. Горького.

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#Общество#Пермь#Демонстрация#Первомайская демонстрация#1 мая#Крайсовпроф
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