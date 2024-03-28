В этом году в Перми впервые за пять лет может пройти первомайская демонстрация

В Перми первомайская демонстрация проходила в последний раз в 2019 году, затем она была отменена из-за коронавирусных ограничений. В 2023 году пермский крайсовпроф начал подготовку к первомайской демонстрации. Планировалось, что шествие будет проходить в традиционном формате в Кировском, Орджоникидзевском районах и на Октябрьской площади. Однако от демонстрации организаторам пришлось отказаться. В итоге 1 Мая пермяки отметили небольшим концертом в парке им. Горького.