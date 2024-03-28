В Перми с 1 апреля на месяц закроют трамвайный маршрут №3

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
С 1 апреля в Перми на месяц закрывается трамвайный маршрут №3 в целях проведения ремонта транспортных путей. Об этом сообщил Департамент транспорта администрации города во ВКонтакте.
Рейс будет временно заменен компенсационным автобусным маршрутом №35 «Станция Пермь II — Красный Октябрь». Строительные работы по улицам Дзержинского и Строителей должны завершиться к концу апреля. Сообщается, что работы по восстановлению трамвайных путей были прекращены на зимний период.
«В рамках реконструкции предполагается заменить основание пути, рельсошпальную решетку, реконструировать контактную сеть, установить новые павильоны», — пишет ведомство в социальной сети.
Применение современного строительного материала при укладке путей позволит продлить срок службы трамвайных путей, а также снизить уровень шума при движении вагонов.