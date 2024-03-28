properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

В Перми с 1 апреля на месяц закроют трамвайный маршрут №3

В Перми с 1 апреля на месяц закроют трамвайный маршрут №3

28 марта 2024, 11:15
Фото: Департамент транспорта Перми
Трамвай временно будет замещен компенсационным автобусным маршрутом №35к.

С 1 апреля в Перми на месяц закрывается трамвайный маршрут №3 в целях проведения ремонта транспортных путей. Об этом сообщил Департамент транспорта администрации города во ВКонтакте.

Рейс будет временно заменен компенсационным автобусным маршрутом №35 «Станция Пермь II — Красный Октябрь». Строительные работы по улицам Дзержинского и Строителей должны завершиться к концу апреля. Сообщается, что работы по восстановлению трамвайных путей были прекращены на зимний период.

«В рамках реконструкции предполагается заменить основание пути, рельсошпальную решетку, реконструировать контактную сеть, установить новые павильоны», — пишет ведомство в социальной сети.

Применение современного строительного материала при укладке путей позволит продлить срок службы трамвайных путей, а также снизить уровень шума при движении вагонов.

Фото: Департамент транспорта администрации г. Перми
Читайте также:
В Перми закроют трамвайное движение по улице БорчаниноваВ Перми призывают проститься с легендарной моделью трамваяУчасток федеральной трассы Пермь — Екатеринбург восстановят за 123,8 миллиона рублей
#Пермь#Трамвай#Улица строителей#Автобус#Ремонт#Реконструкция#Департамент транспорта#Павильоны#Маршрут №3#Маршрут №35к#Транспортные пути#Улица Дзержинского#Основание пути#Рельсошпальная решетка#Контактная сеть#Бетонные шпалы#Крепления#Резиновые прокладки#Сварка стыков#Шум от движения
Подпишитесь
Стоимость первого этапа строительства нового моста через Каму оценили в 862 миллиона
Сегодня, 09:49
Суд рассмотрит иски юротдела к минкульту о премиях к 300-летию Перми в начале мая
Сегодня, 11:20
В этом году в Перми впервые за пять лет может пройти первомайская демонстрация
Сегодня, 08:52
Режиссер Любовь Мульменко о «Фрау»: «Я использую любовную коллизию как приманку»
Сегодня, 05:29
«Внимание! Опасность!» В Пермском крае упадут части ракеты, запущенной с «Байконура»
Сегодня, 06:29
"