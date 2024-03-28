В Перми с 1 апреля на месяц закроют трамвайный маршрут №3

Рейс будет временно заменен компенсационным автобусным маршрутом №35 «Станция Пермь II — Красный Октябрь». Строительные работы по улицам Дзержинского и Строителей должны завершиться к концу апреля. Сообщается, что работы по восстановлению трамвайных путей были прекращены на зимний период.