В Перми со 2 по 9 апреля пройдет чемпионат России по фехтованию

На дорожки дворца спорта «Красава» выйдут лучшие спортсмены страны, чемпионы и призеры Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Среди них Софья Великая, Яна Егорян, Софья Позднякова и многие другие.