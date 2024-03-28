В Перми со 2 по 9 апреля пройдет чемпионат России по фехтованию

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Чемпионат России по фехтованию пройдет в Перми со 2 по 9 апреля. Турнир соберет сильнейший состав участников, сообщают в краевом министерстве физкультуры и спорта.
На дорожки дворца спорта «Красава» выйдут лучшие спортсмены страны, чемпионы и призеры Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Среди них Софья Великая, Яна Егорян, Софья Позднякова и многие другие.
На соревнованиях будет разыграно 12 комплектов медалей: по рапире, шпаге, сабле среди мужчин и женщин в личном и командном первенствах.
Посетить соревнования могут все желающие, вход для зрителей будет бесплатный. Начало в 10:00.
Программа соревнований:
Для личных соревнований Федерация фехтования России учредила призовой фонд: