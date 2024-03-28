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В Перми со 2 по 9 апреля пройдет чемпионат России по фехтованию

В Перми со 2 по 9 апреля пройдет чемпионат России по фехтованию

28 марта 2024, 10:41
Фото: Федерация фехтования России
Ожидается участие сильнейших спортсменов страны.

Чемпионат России по фехтованию пройдет в Перми со 2 по 9 апреля. Турнир соберет сильнейший состав участников, сообщают в краевом министерстве физкультуры и спорта.

На дорожки дворца спорта «Красава» выйдут лучшие спортсмены страны, чемпионы и призеры Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Среди них Софья Великая, Яна Егорян, Софья Позднякова и многие другие.

На соревнованиях будет разыграно 12 комплектов медалей: по рапире, шпаге, сабле среди мужчин и женщин в личном и командном первенствах.

Посетить соревнования могут все желающие, вход для зрителей будет бесплатный. Начало в 10:00.

Программа соревнований:

  • 2 апреля — рапира, мужчины (личное первенство)
  • 3 апреля — рапира, женщины (личное первенство)
  • 4 апреля — рапира, мужчины / женщины (командное первенство)
  • 5 апреля — шпага, женщины (личное первенство)
  • 6 апреля — шпага, мужчины (личное первенство)
  • 7 апреля — шпага, мужчины / женщины (командное первенство)
  • 8 апреля — сабля, мужчины / женщины (личное первенство)
  • 9 апреля — сабля, мужчины / мужчины (командное первенство).

Для личных соревнований Федерация фехтования России учредила призовой фонд:

  • 1-е место — 50 тыс. рублей
  • 2-е место — 30 тыс. рублей
  • 3-е место — по 20 тыс. рублей.
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#Спорт#Пермь#Чемпионат россии#Красава#Фехтование
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