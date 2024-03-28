В Пермском крае 10 населенных пунктов остались без воды из-за аварии

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
В Пермском крае десять населенных пунктов остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе. Проблемы возникли с камерой регулятора давления около деревни Симакова. В связи с этим 28 марта не будет воды с 9:00 до 23:00.
Воду отключили в Осе, а также еще в девяти населенных пунктах: с. Крылово, д. Петухова, с. Гамицы, д. Симаково, д. Тишкова, п. Светлый, д. Сергеева, с. Устиново, д. Мазунина.
При этом информация об отключении воды появилось только сегодня утром. Местные жители жалуются, что не успели набрать необходимый запас воды. Последний раз воду отключали в Осе в начале февраля, тогда причиной тоже была авария.