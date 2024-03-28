В Пермском крае начинается сезон активности клещей

В прошлом году в Пермском крае зафиксировано 16 тыс. укусов клещей. Чаще всего от них страдали садоводы, огородники, те, кто часто ходят в леса. Также риску себя люди при поселении кладбищ и парков. Стоит отметить, что клещевой энцефалит можно подхватиться не только из-за укуса клеща, но и при употреблении сырого молока. Необходимо внимательно осматривать и домашних животных, так как после прогулок они могут принести с собой клещей.