В Пермском крае начинается сезон активности клещей

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Власти Пермского края обсудили вопрос вакцинации от клещевого энцефалита. Это произошло во время заседания краевого правительства 27 марта. По словам главы региона Дмитрия Махонина, уже сейчас начинается сезон повышенной активности клещей. В связи с этим руководители муниципалитетов должны активнее информировать местных жителей о том, что есть возможность пройти вакцинацию.
Вакцины имеются во всех медучреждениях Прикамья — около 330 тыс. доз. В министерства здравоохранения Пермского края отмечают, что записаться на вакцинацию можно предварительно по телефону, либо посетив медучреждение по месту жительства.
При этом привитым от энцефалита считается человек, который прошел курс из двух прививок, а также посетил одну процедуру ревакцинации. Повторно вакцинироваться необходимо раз в три года.
Кроме того, перед чиновниками стоит задача организовать обработки скверов, парков и лесных территорий от клещей.
«Обращаю внимание, что все это входит в задачи органов местного самоуправления. Краевые власти со своей стороны готовы оказывать необходимое содействие по данному вопросу», — пояснил губернатор.
Замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Екатерина Овчинникова пояснила, что пермякам стоит опасаться клещевого вирусного энцефалита. При энцефалите у человека появляется лихорадка, поражаются отделы нервной системы — это может привести к параличу.
В прошлом году в Пермском крае зафиксировано 16 тыс. укусов клещей. Чаще всего от них страдали садоводы, огородники, те, кто часто ходят в леса. Также риску себя люди при поселении кладбищ и парков. Стоит отметить, что клещевой энцефалит можно подхватиться не только из-за укуса клеща, но и при употреблении сырого молока. Необходимо внимательно осматривать и домашних животных, так как после прогулок они могут принести с собой клещей.
Если к вам присосался клещ, то нужно посетить медицинскую организацию, где его снимут. Затем необходимо доставить его на исследование в лабораторию. Снятие клещей — бесплатная услуга, доступная по ОМС. Однако за его исследование на наличие инфекции уже придется заплатить.