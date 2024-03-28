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В пермском оперном театре утром 28 марта случилось короткое замыкание

В пермском оперном театре случилось короткое замыкание

28 марта 2024, 06:50
Фото: МЧС

В пермском оперном театре утром 28 марта случилось короткое замыкание

Никто не пострадал.

В Перми в театре оперы и балета имени Чайковского случилось короткое замыкание. По данным МЧС, сообщение о задымлении поступило 28 марта в 10:14. На место выехали 77 человек и 18 единиц техники.

После прибытия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что короткое замыкание электросветильника произошло на пятом этаже театра. В итоге горения не было. Из здания эвакуировались 45 взрослых и 15 детей. Никто не пострадал.

Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку, чтобы выяснить причину замыкания.

Фото: МЧС
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#Пермь#Пожар#Мчс#Театр оперы и балета
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