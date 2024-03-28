В Подмосковье на 8 тысяч рублей подняли среднюю цену жилья

Стоимость недвижимости значительно выросла за последние три месяца. Например, в Московской области она раньше составляла 146,6 тысячи рублей за квадратный метр, а теперь увеличилась до 154,7 тысячи всего за один квартал. Это подорожание составило 8,1 тысячи рублей. В Москве цены также поднялись с 170,6 тысячи рублей до 175,6 тысячи. Получается, что в столице динамика роста цен на жилье в полтора раза меньше, чем в Подмосковье, пишет regions.ru.