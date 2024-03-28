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В Подмосковье на 8 тысяч рублей подняли среднюю цену жилья

28 марта 2024, 06:51
Министерство строительства России утвердило среднюю стоимость за квадратный метр жилплощади на второй квартал 2024 года для различных регионов страны. Новые цены заметно выше, чем были ранее. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Стоимость недвижимости значительно выросла за последние три месяца. Например, в Московской области она раньше составляла 146,6 тысячи рублей за квадратный метр, а теперь увеличилась до 154,7 тысячи всего за один квартал. Это подорожание составило 8,1 тысячи рублей. В Москве цены также поднялись с 170,6 тысячи рублей до 175,6 тысячи. Получается, что в столице динамика роста цен на жилье в полтора раза меньше, чем в Подмосковье, пишет regions.ru.

Такие утвержденные цены необходимы правительству для различных социальных выплат, таких как жилищные субсидии и сертификаты, а также для реализации программ по расселению ветхих и аварийных домов.

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