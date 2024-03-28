«В штатном режиме». Власти Перми — о уборке снега в городе и работе подрядчиков

В пресс-службе мэрии заверили, что работа специалистов учреждения и подрядчиков продолжается в штатном режиме. На данный момент идут работы по зачистке и вскрытию тротуаров. Как сообщили в МКУ «Содержание объектов благоустройства», за прошлую неделю, 18 по 24 марта, подрядные организации вывезли более 25 тыс. куб. м. снега. Отмечается, что за всю зиму вывезено более 1 млн куб. м. снежной массы.