properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В Йоханнесбурге состоялась выездная сессия ПМЭФ

В Йоханнесбурге состоялась выездная сессия ПМЭФ

28 марта 2024, 13:16
Фото: Росконгресс
27 марта прошла выездная сессия ПМЭФ-2024. Более ста участников, представляющих государственные структуры, СМИ и крупный бизнес ЮАР, собрались в Йоханнесбурге.

Началом мероприятия стала минута молчания в память о жертвах трагедии в «Крокус Сити Холл» в Московской области, пишет 56orb.ru.

Замдиректора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков отметил, что бизнес-диалог Россия — Африка стал традиционным форматом, который объединяет представителей бизнеса и официальных кругов России и африканских стран с 2016 года на площадке ПМЭФ. Форум также является эффективным инструментом для укрепления информационного и географического взаимодействия между Россией и странами Африки.

Алексей Вальков отметил, что на ПМЭФ-2024 ожидается широкое представительство делегаций из африканских стран, включая Южно-Африканскую Республику. Это позволит поддержать дальнейшее развитие отношений между РФ и Африкой.

В ходе выездной сессии были затронуты вопросы деловых отношений между Россией и ЮАР.

Как отметил заместитель торгового представителя в ЮАР Олег Савиков, отношения России и Южной Африки отличаются стабильностью, поскольку основаны на взаимоуважении и намерении совместно развиваться. В настоящее время стороны работают над расширением партнерских отношений и поддержанием суверенного развития в различных отраслях.

На мероприятии также выступил глава Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк. Он отметил, что Россия уже давно является надежным партнером Африки в секторе энергетики. ЭнДжей Аюк подчеркнул развитие отношений в этом направлении и ожидаемый переход к стратегическому партнерству.

Напомним, с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге будет проходить 27-й Петербургский экономический форум. Информационным партнером этого мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.

Подпишитесь
Стоимость первого этапа строительства нового моста через Каму оценили в 862 миллиона
Сегодня, 09:49
Суд рассмотрит иски юротдела к минкульту о премиях к 300-летию Перми в начале мая
Сегодня, 11:20
В этом году в Перми впервые за пять лет может пройти первомайская демонстрация
Сегодня, 08:52
Режиссер Любовь Мульменко о «Фрау»: «Я использую любовную коллизию как приманку»
Сегодня, 05:29
«Внимание! Опасность!» В Пермском крае упадут части ракеты, запущенной с «Байконура»
Сегодня, 06:29
В Перми с 1 апреля на месяц закроют трамвайный маршрут №3
Сегодня, 11:15
"