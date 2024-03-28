В Йоханнесбурге состоялась выездная сессия ПМЭФ

Замдиректора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков отметил, что бизнес-диалог Россия — Африка стал традиционным форматом, который объединяет представителей бизнеса и официальных кругов России и африканских стран с 2016 года на площадке ПМЭФ. Форум также является эффективным инструментом для укрепления информационного и географического взаимодействия между Россией и странами Африки.