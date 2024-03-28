В Йоханнесбурге состоялась выездная сессия ПМЭФ

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Началом мероприятия стала минута молчания в память о жертвах трагедии в «Крокус Сити Холл» в Московской области, пишет 56orb.ru.
Замдиректора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков отметил, что бизнес-диалог Россия — Африка стал традиционным форматом, который объединяет представителей бизнеса и официальных кругов России и африканских стран с 2016 года на площадке ПМЭФ. Форум также является эффективным инструментом для укрепления информационного и географического взаимодействия между Россией и странами Африки.
Алексей Вальков отметил, что на ПМЭФ-2024 ожидается широкое представительство делегаций из африканских стран, включая Южно-Африканскую Республику. Это позволит поддержать дальнейшее развитие отношений между РФ и Африкой.
В ходе выездной сессии были затронуты вопросы деловых отношений между Россией и ЮАР.
Как отметил заместитель торгового представителя в ЮАР Олег Савиков, отношения России и Южной Африки отличаются стабильностью, поскольку основаны на взаимоуважении и намерении совместно развиваться. В настоящее время стороны работают над расширением партнерских отношений и поддержанием суверенного развития в различных отраслях.
На мероприятии также выступил глава Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк. Он отметил, что Россия уже давно является надежным партнером Африки в секторе энергетики. ЭнДжей Аюк подчеркнул развитие отношений в этом направлении и ожидаемый переход к стратегическому партнерству.
Напомним, с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге будет проходить 27-й Петербургский экономический форум. Информационным партнером этого мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.