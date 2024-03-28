properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Вечером в Перми эвакуировали посетителей и сотрудников ТРК «Семья»

Вечером в Перми эвакуировали посетителей и сотрудников ТРК «Семья»

28 марта 2024, 15:56
Фото: properm.ru
В здании сработала пожарная сигнализация.

Из ТРК «Семья» была объявлена эвакуация. Выяснили, что причиной стало ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Как пояснили Properm. ru в краевом министерстве территориальной безопасности, по информации администрации ТРК «Семья» отработали датчики пожарной сигнализации при проведении технических и регламентных работ в зоне арендатора.

Угрозы жизни и здоровью для работников и посетителей торгового центра «Семья» не было и нет. В данный момент, все системы пожарной безопасности работают в штатном режиме.

Читайте также:
За 2023 год с улиц Перми было эвакуировано почти 7 тысяч автомобилейАэропорт «Большое Савино» в Перми потратит 35 млн рублей на расширение зоны вылетаПрокуратура вынесла руководителю Фонда капремонта Пермского края представление
#Происшествия#Пожарная безопасность#Пермь#Эвакуация#Трк семья#Автоматическая пожарная сигнализация
Подпишитесь
Стоимость первого этапа строительства нового моста через Каму оценили в 862 миллиона
Сегодня, 09:49
Суд рассмотрит иски юротдела к минкульту о премиях к 300-летию Перми в начале мая
Сегодня, 11:20
В этом году в Перми впервые за пять лет может пройти первомайская демонстрация
Сегодня, 08:52
Режиссер Любовь Мульменко о «Фрау»: «Я использую любовную коллизию как приманку»
Сегодня, 05:29
«Внимание! Опасность!» В Пермском крае упадут части ракеты, запущенной с «Байконура»
Сегодня, 06:29
В Перми с 1 апреля на месяц закроют трамвайный маршрут №3
Сегодня, 11:15
"