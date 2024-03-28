Вечером в Перми эвакуировали посетителей и сотрудников ТРК «Семья»

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Из ТРК «Семья» была объявлена эвакуация. Выяснили, что причиной стало ложное срабатывание пожарной сигнализации.
Как пояснили Properm. ru в краевом министерстве территориальной безопасности, по информации администрации ТРК «Семья» отработали датчики пожарной сигнализации при проведении технических и регламентных работ в зоне арендатора.
Угрозы жизни и здоровью для работников и посетителей торгового центра «Семья» не было и нет. В данный момент, все системы пожарной безопасности работают в штатном режиме.