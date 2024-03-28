properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

Власти Прикамья выдали разрешение на реконструкцию военного училища в отель

Власти Прикамья выдали разрешение на реконструкцию военного училища в отель

28 марта 2024, 03:54
Гостиница должна появиться через два года.

Минимущества Пермского края выдало разрешение на реконструкцию здания на улице Окулова, 4 в Перми. В бывшем здании военного института ракетных войск появится четырехзвездный гостиничный комплекс.

В гостинице появятся 198 номеров, ресторан на 146 мест, фитнес-центр, SPA-центр, конференц-зал. Гостиница должна появиться в 2026 году, она сможет принимать около 27 тыс. туристов каждый год.

Инвестором проекта выступает ООО «Окулова 4», учредители компании — «Корпорация Туризм.РФ» и «Фонд развития Пермского края».

Фото: «Корпорация Туризм.РФ»
Читайте также:
Представлены эскизы интерьеров будущей гостиницы в здании ВКИУ в ПермиСтало известно, когда в здании бывшего ВКИУ откроют гостиницуСудебные приставы Перми арестовали участок ТЦ Crystal Hall
#Недвижимость#Пермь#Вкиу#Строительство#Гостиница
Подпишитесь
Режиссер Любовь Мульменко о «Фрау»: «Я использую любовную коллизию как приманку»
Сегодня, 05:29
«Внимание! Опасность!» В Пермском крае упадут части ракеты, запущенной с «Байконура»
Сегодня, 06:29
Синоптик рассказал, когда в Пермском крае потеплеет до +15°
Сегодня, 06:11
Бывшего директора Пермского порохового завода обвинили в разглашении гостайны
Сегодня, 04:49
Синоптик рассказал, когда в Пермском крае потеплеет до +15°
Сегодня, 06:11
"