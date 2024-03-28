Власти Прикамья выдали разрешение на реконструкцию военного училища в отель

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Updated Сегодня, 03:56
Минимущества Пермского края выдало разрешение на реконструкцию здания на улице Окулова, 4 в Перми. В бывшем здании военного института ракетных войск появится четырехзвездный гостиничный комплекс.
В гостинице появятся 198 номеров, ресторан на 146 мест, фитнес-центр, SPA-центр, конференц-зал. Гостиница должна появиться в 2026 году, она сможет принимать около 27 тыс. туристов каждый год.
Инвестором проекта выступает ООО «Окулова 4», учредители компании — «Корпорация Туризм.РФ» и «Фонд развития Пермского края».