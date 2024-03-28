properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Запуск ракеты с другого космодрома

«Внимание! Опасность!» В Пермском крае упадут части ракеты, запущенной с «Байконура»

28 марта 2024, 06:29
Фото: roscosmos.ru
Запуск ракеты с другого космодрома

В Пермском крае упадут части ракеты, запущенной с «Байконура»

Пермяков призывают избегать опасных мест.

Предупреждение опубликовала администрация Красновишерского округа, оно начинается со слов: «Внимание! Опасность!». По данным чиновников, это связано с запуском ракеты-носителя «Союз -2 -1б» с космическим аппаратом «Ресурс-П». Ракету запустят с космодрома «Байконур», который находится в Казахстане. Это крупнейший действующий космодром в мире.

Запуск ракеты состоится 31 марта в 14:36. Отделяющиеся части ракеты должны упасть на территории Прикамья возле горного хребта Кваркуш, а также на территории Кутимского участкового лесничества. Чиновники просят воздержать от посещения этих территорий с 12:00 до 17:00 31 марта, а также с 12:00 до 17:00 1 апреля.

Ранее в «Роскосмосе» сообщали, что спутник «Ресурс-П» нужен для съемки Земли с космоса, он был изготовлен Ракетно-космическим центром «Прогресс».

Территория, где опасно находитьсяТерритория, где опасно находиться
Территория, где опасно находиться
Фото: vk.com/vishadm
Читайте также:
В небе над Пермью можно будет увидеть Международную космическую станциюВ результате мощной ракетной атаки на Белгород пострадали и погибли людиПермякам рассказали, удастся ли полюбоваться северным сиянием в феврале
#Пермь#Космос#Роскосмос#Запуск ракеты#Ракеты#Падение ракеты
Подпишитесь
Режиссер Любовь Мульменко о «Фрау»: «Я использую любовную коллизию как приманку»
Сегодня, 05:29
Синоптик рассказал, когда в Пермском крае потеплеет до +15°
Сегодня, 06:11
Бывшего директора Пермского порохового завода обвинили в разглашении гостайны
Сегодня, 04:49
Власти Прикамья выдали разрешение на реконструкцию военного училища в отель
Сегодня, 03:54
Синоптик рассказал, когда в Пермском крае потеплеет до +15°
Сегодня, 06:11
"