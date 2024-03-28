«Внимание! Опасность!» В Пермском крае упадут части ракеты, запущенной с «Байконура»

Запуск ракеты состоится 31 марта в 14:36. Отделяющиеся части ракеты должны упасть на территории Прикамья возле горного хребта Кваркуш, а также на территории Кутимского участкового лесничества. Чиновники просят воздержать от посещения этих территорий с 12:00 до 17:00 31 марта, а также с 12:00 до 17:00 1 апреля.