«Внимание! Опасность!» В Пермском крае упадут части ракеты, запущенной с «Байконура»

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:34
Предупреждение опубликовала администрация Красновишерского округа, оно начинается со слов: «Внимание! Опасность!». По данным чиновников, это связано с запуском ракеты-носителя «Союз -2 -1б» с космическим аппаратом «Ресурс-П». Ракету запустят с космодрома «Байконур», который находится в Казахстане. Это крупнейший действующий космодром в мире.
Запуск ракеты состоится 31 марта в 14:36. Отделяющиеся части ракеты должны упасть на территории Прикамья возле горного хребта Кваркуш, а также на территории Кутимского участкового лесничества. Чиновники просят воздержать от посещения этих территорий с 12:00 до 17:00 31 марта, а также с 12:00 до 17:00 1 апреля.
Ранее в «Роскосмосе» сообщали, что спутник «Ресурс-П» нужен для съемки Земли с космоса, он был изготовлен Ракетно-космическим центром «Прогресс».