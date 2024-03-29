Администрация Чердыни без конкурса отдала автобусный маршрут перевозчику

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Пермское УФАС выявило в действиях администрации Чердыни признаки нарушения закона о защите конкуренции. Властям округа вынесено предупреждение, сообщают в прес-сслужба ведомства.
Как считают антимонопольщики, администрация Чердыни нарушила порядок определения перевозчика, работающего на муниципальном маршруте № 103 «Чердынь — Пянтег», создав преимущественные условия деятельности определенной организации.
Согласно действующему законодательству, администрация Чердыни могла организовать пассажирские перевозки по указанному маршруту двумя способами: по регулируемым и нерегулируемым тарифам. В первом случае проводятся конкурентные процедуры и заключается контракт с перевозчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, во втором — выдается свидетельство об осуществлении перевозок.
Власти Чердыни выдали ООО «Дизель» свидетельство об осуществлении перевозок по указанному маршруту на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2025 года, минуя конкурентные процедуры и заключение контракта с победителем. На момент заключения договора с ООО «Дизель» маршрут относился к перевозкам по регулируемым тарифам.
Пермское УФАС предупредило администрацию Чердыни о необходимости прекратить действие выданного перевозчику свидетельства об осуществлении перевозок, а также провести конкурентные процедуры по выбору перевозчика в соответствии с действующим законодательством. Предупреждение должно быть исполнено до 19 апреля.