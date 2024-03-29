Администрация Чердыни без конкурса отдала автобусный маршрут перевозчику

Власти Чердыни выдали ООО «Дизель» свидетельство об осуществлении перевозок по указанному маршруту на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2025 года, минуя конкурентные процедуры и заключение контракта с победителем. На момент заключения договора с ООО «Дизель» маршрут относился к перевозкам по регулируемым тарифам.