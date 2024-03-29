properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Администрация Чердыни без конкурса отдала автобусный маршрут перевозчику

Администрация Чердыни без конкурса отдала автобусный маршрут перевозчику

29 марта 2024, 11:26
Фото: 1MI
Тем самым, считают в УФАС, был нарушен закон о защите конкуренции.
Сюжет
Уфас

Пермское УФАС выявило в действиях администрации Чердыни признаки нарушения закона о защите конкуренции. Властям округа вынесено предупреждение, сообщают в прес-сслужба ведомства.

Как считают антимонопольщики, администрация Чердыни нарушила порядок определения перевозчика, работающего на муниципальном маршруте № 103 «Чердынь — Пянтег», создав преимущественные условия деятельности определенной организации.

Согласно действующему законодательству, администрация Чердыни могла организовать пассажирские перевозки по указанному маршруту двумя способами: по регулируемым и нерегулируемым тарифам. В первом случае проводятся конкурентные процедуры и заключается контракт с перевозчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, во втором — выдается свидетельство об осуществлении перевозок.

Власти Чердыни выдали ООО «Дизель» свидетельство об осуществлении перевозок по указанному маршруту на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2025 года, минуя конкурентные процедуры и заключение контракта с победителем. На момент заключения договора с ООО «Дизель» маршрут относился к перевозкам по регулируемым тарифам.

Пермское УФАС предупредило администрацию Чердыни о необходимости прекратить действие выданного перевозчику свидетельства об осуществлении перевозок, а также провести конкурентные процедуры по выбору перевозчика в соответствии с действующим законодательством. Предупреждение должно быть исполнено до 19 апреля.

Читайте также:
Пермское УФАС требует от Чайковской администрации навести порядок в похоронном делеПермское охранное предприятие предоставило фальшивый договор, чтобы выиграть конкурсПосле реакции УФАС охранное предприятие в Перми перестало порочить своих конкурентов
#Уфас#Чердынь#Автобус#Транспорт#Пермское уфас#Автобусные маршруты
Подпишитесь
В Перми появится приложение для контролёров общественного транспорта
Сегодня, 13:02
Связаны с террористами из «Крокуса»? В Таджикистане задержали девять человек
Сегодня, 10:57
Подземный паркинг в одном из крупнейших ТРЦ Перми станет платным
Сегодня, 10:52
В Перми открылся новый музей
Сегодня, 10:08
Синоптики рассказали, каким будет лето в Пермском крае
Сегодня, 09:56
В Перми начали производить вино из рыжиков
Сегодня, 09:03
"