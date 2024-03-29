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Published Сегодня, 05:36

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Updated Сегодня, 05:39

Число долларовых миллиардеров в России выросло за 2023 год

29 марта 2024, 05:36
В России за 2023 год увеличилось количество долларовых миллиардеров. В прошлом году их число увеличилось на шесть человек, достигнув общего числа в 76 персон.

Вместе они имеют состояние в размере 341 млрд долларов, несмотря на падение российской валюты на 21%, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Стоит отметить, что продолжается также миграция среди миллиардеров, причем самые популярные страны для переезда — США, Великобритания и Швейцария.

В мировом масштабе количество людей, обладающих миллиардным состоянием, увеличилось почти на 170 человек и достигло около 3,3 тыс. человек. Однако в Китае наблюдается уменьшение числа магнатов: за последний год их количество снизилось более чем на 150 человек. В то же время в Индии наблюдается рост миллиардеров.

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