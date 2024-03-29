Число долларовых миллиардеров в России выросло за 2023 год

В мировом масштабе количество людей, обладающих миллиардным состоянием, увеличилось почти на 170 человек и достигло около 3,3 тыс. человек. Однако в Китае наблюдается уменьшение числа магнатов: за последний год их количество снизилось более чем на 150 человек. В то же время в Индии наблюдается рост миллиардеров.