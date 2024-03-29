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Published Сегодня, 07:36

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Updated Сегодня, 07:40

В Пермском крае за неделю выросли цены на бензин

Что случилось с ценами на бензин в Прикамье за неделю? Отвечают специалисты Росстата

29 марта 2024, 07:36
Фото: ideogram.ai

В Пермском крае за неделю выросли цены на бензин

Стоимость топлива в регионе остается самой высокой в ПФО.
Сюжет
Уфас

В Пермском крае за неделю выросли цены на бензин. По данным Росстата, стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на семь копеек, дизельного топлива — на пять копеек.

Пермский край Средние цены на 11 марта Средние цены на 18 марта Средние цены на 25 марта
Бензин автомобильный 55,04 55,03 55,06
Марка АИ-92 50,78 50,78 50,78
Марка АИ-95 55,18

55,17

 55,24
Марка АИ-98 и выше 69,64 69,64 69,64
Дизельное топливо 65,30 65,30 65,35

С 19 по 25 марта цены на бензин выросли в 44 субъектах РФ. Снизились цены на топливо только в Сахалинской и Тверской областях — на 0,5% и 0,1%.

Пермский край продолжает быть лидером в Приволжском федеральном округе по стоимости бензина. На втором месте располагается Нижегородская область, где средние цены на бензин находятся на уровне 54,42 рубля. Самый дешевый бензин в ПФО в Республике Татарстан — 51,22.

Почему бензин «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» на 1,5 рубля дороже, чем на других АЗС?
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#Авто#Уфас#Пермь#Цены#Статистика#Бензин#Топливо#Бензин цена
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