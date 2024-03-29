Что случилось с ценами на бензин в Прикамье за неделю? Отвечают специалисты Росстата

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В Пермском крае за неделю выросли цены на бензин. По данным Росстата, стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на семь копеек, дизельного топлива — на пять копеек.
|Пермский край
|Средние цены на 11 марта
|Средние цены на 18 марта
|Средние цены на 25 марта
|Бензин автомобильный
|55,04
|55,03
|55,06
|Марка АИ-92
|50,78
|50,78
|50,78
|Марка АИ-95
|55,18
|
55,17
|55,24
|Марка АИ-98 и выше
|69,64
|69,64
|69,64
|Дизельное топливо
|65,30
|65,30
|65,35
С 19 по 25 марта цены на бензин выросли в 44 субъектах РФ. Снизились цены на топливо только в Сахалинской и Тверской областях — на 0,5% и 0,1%.
Пермский край продолжает быть лидером в Приволжском федеральном округе по стоимости бензина. На втором месте располагается Нижегородская область, где средние цены на бензин находятся на уровне 54,42 рубля. Самый дешевый бензин в ПФО в Республике Татарстан — 51,22.