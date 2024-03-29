Директора бумкомбината в Перми подозревают во взятке сотруднику Росприроднадзора

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Вчера, 28 марта, была задержана по подозрению в даче взятки гендиректор АО Группа компаний «Пермская целлюлозно-бумажная фабрика» Ирина Порошина. По словам информированных собеседников Properm.ru, близких к предприятию, взятка в размере 21 млн рублей предназначалась некому сотруднику Росприроднадзора РФ.
В Дзержинском районном суде журналисту Properm.ru подтвердили, что вчера Порошиной по ходатайству следователя Третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю была избрана мера пресечения — ее отправили на месяц и 29 дней в СИЗО.
«В данный момент проходят следственные действия. Задержание и избрание меры пресечения не равнозначны обвинительному приговору. Мы уверены, что следствие детально, всесторонне и беспристрастно разберётся в деле и устранит имеющиеся противоречия с соблюдением всех процессуальных гарантий и принципа презумпции невиновности», — сообщили в пресс-службе предприятия.
В следственном комитете пока от комментариев воздерживаются — расследование находится в начальной стадии.
Пермская целлюлозно-бумажная компания — предприятие замкнутого производственного цикла от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции (гофроупаковки). ПЦБК входит в ТОП-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России. По итогам 2023 года объём уплаченных компанией налогов составил 2,4 млрд. руб., выручка — 15,6 млрд. руб. Планируемая выручка в 2024 году — 18,8 млрд. руб. В компании работают 2,6 тыс. человек.