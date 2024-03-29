Директора бумкомбината в Перми подозревают во взятке сотруднику Росприроднадзора

Пермская целлюлозно-бумажная компания — предприятие замкнутого производственного цикла от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции (гофроупаковки). ПЦБК входит в ТОП-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России. По итогам 2023 года объём уплаченных компанией налогов составил 2,4 млрд. руб., выручка — 15,6 млрд. руб. Планируемая выручка в 2024 году — 18,8 млрд. руб. В компании работают 2,6 тыс. человек.