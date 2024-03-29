«Домклик»: В Перми средний размер первоначального взноса по ипотеке составил 36,20%

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Средний размер первоначального взноса на рынке первичного жилья Перми составил 27,9%, на вторичном — 42,3%.
Согласно данным сервиса «Домклик», в ипотечных сделках, заключенных в Сбербанке в феврале 2024 года, средний размер первоначального взноса по РФ составил 37,2% от стоимости жилой недвижимости. По сравнению с февралем прошлого года увеличение показателя составило 6,7%, пишет newia.ru.
С конца прошлого года на территории всей Российской Федерации стали действовать более строгие требования на рынке жилой недвижимости. В два раза был сокращен максимальный размер кредита по льготной ипотеке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 6 миллионов рублей. При этом требования к минимальному первоначальному взносу возросли повсеместно.
Банком России были приняты меры для снижения доли ипотек с низким первоначальным взносом. Это решение было принято из-за опасения образования «пузыря» на рынке недвижимости в российских регионах, где появился «нездоровый» разрыв (до 40%) между ценами на жилую недвижимость на первичном и вторичном рынке.
Результатом охлаждения рынка льготной ипотеки стал рост среднего размера первоначального взноса по ипотеке на первичном рынке почти до 30%, а на вторичном — до 43% (в соответствии с данными за февраль 2024 года сервиса «Домклик). По конкретным программам ипотечного кредитования первоначальный взнос по кредиту „Господдержка“ вырос в среднем до 34,4%, по „Семейной ипотеке“ — до 25,7%, а по „Арктической“ и „Дальневосточной ипотеке“ — до 24,3%.
Заемщик с большим первоначальным взносом является для банка надежным клиентом, поскольку риски невозврата снижаются. Более того, ипотечный заемщик, который в состоянии внести большой первоначальный взнос по кредиту, показывает умение управлять своими финансами. Согласно анализу «Домклик», самые большие первоначальные взносы на новостройки собирают ипотечники Саратовской (44,4%), Ярославской (41,9%) и Белгородской областей (39,8%). В аутсайдерах — жители Тывы, Чечни и Магаданской области, которые в феврале приобретали квартиры в новостройках и принесли в банк только пятую часть от общей суммы кредита.
На вторичном рынке в феврале текущего года самые большие первоначальные взносы, достигающие 50% от суммы ипотечного кредита, были отмечены в Москве, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. Минимальные взносы зафиксированы в Магаданской области, Республике Северная Осетия — Алания и Амурской области (от 30,7% до 32,5%).
Проанализировав данную статистику, Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, отметил возможность увеличения первоначального взноса у заемщика. На данный момент, как и раньше, это можно сделать за счет использования средств материнского капитала. Он подчеркнул, что распространенность льготных программ в российских регионах способствует более частому использованию этой субсидии для улучшения жилищных условий.
Тем временем на рынке жилой недвижимости уже наблюдается рост доли сделок с дисконтом. Участники рынка, опрошенные изданием «Коммерсантъ», отмечают, что в реальных продажах средняя цена жилой недвижимости постепенно снижается. Вероятно, рынок ожидает дальнейшее охлаждение. Однако аналитики предупреждают, что сниженные до комфортного уровня цены могут привлечь на рынок недвижимости новых инвесторов.