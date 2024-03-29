«Домклик»: В Перми средний размер первоначального взноса по ипотеке составил 36,20%

Результатом охлаждения рынка льготной ипотеки стал рост среднего размера первоначального взноса по ипотеке на первичном рынке почти до 30%, а на вторичном — до 43% (в соответствии с данными за февраль 2024 года сервиса «Домклик). По конкретным программам ипотечного кредитования первоначальный взнос по кредиту „Господдержка“ вырос в среднем до 34,4%, по „Семейной ипотеке“ — до 25,7%, а по „Арктической“ и „Дальневосточной ипотеке“ — до 24,3%.