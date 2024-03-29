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Экс-замглавы администрации Перми Ольга Немирова трудоустроилась на ПЗСП

Экс-замглавы администрации Перми Ольга Немирова трудоустроилась на ПЗСП

29 марта 2024, 04:44
Фото: Изображение Midjourney
С 2021 года чиновница занимала пост начальника управления оформления имущественных и земельно-правовых отношений департамента городского имущества г. Москвы.

Экс-замглавы мэрии Перми Ольга Немирова заняла пост директора по подготовке перспективного строительства в ПЗСП. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье».

С 2010 года Ольга Немирова работала в администрации города. В 2017 она была назначена начальником Департамента земельных отношений, а в 2019 ее избрали замглавы мэрии города. Немирова занималась курированием департамента земельных отношений и департамента градостроительства и архитектуры. Летом 2020 года она покинула должность, и в 2021 возглавила управление оформления имущественных и земельно-правовых отношений департамента городского имущества г. Москвы.

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#Пермь#Департамент земельных отношений#Департамент градостроительства и архитектуры#ПЗСП#Администрация города#Москва#Ольга Немирова#Управление оформления имущественных и земельно-правовых отношений#Городское имущество
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