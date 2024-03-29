Экс-замглавы администрации Перми Ольга Немирова трудоустроилась на ПЗСП

С 2010 года Ольга Немирова работала в администрации города. В 2017 она была назначена начальником Департамента земельных отношений, а в 2019 ее избрали замглавы мэрии города. Немирова занималась курированием департамента земельных отношений и департамента градостроительства и архитектуры. Летом 2020 года она покинула должность, и в 2021 возглавила управление оформления имущественных и земельно-правовых отношений департамента городского имущества г. Москвы.