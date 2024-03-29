Кикшеринг Whoosh обратился в прокуратуру из-за репрессивных мер пермских властей

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В компании Whoosh пояснили Properm.ru, что считают изменения правил городского благоустройства незаконными, они противоречат Конституции РФ, содержат требования, не предусмотренные федеральным законом. Вдобавок, изменения были приняты с превышением полномочий органов местного самоуправления.
Компания обратилась в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство проверило законность принятых решений. Также Whoosh планирует решать вопрос через суд.
При этом в новом сезоне кикшеринг начнет работать, несмотря на ограничения — в 2023 году сервисом воспользовались 17% пермяков. Сейчас кикшеринг пытается организовать парковки в центре города на частной собственности.
В зоне, где теперь запрещено парковать самокаты, было совершено более 2,3 млн стартов поездок — 77% от общего числа поездок.
«Решение было принято скоропалительно без фактического содержательного обсуждения предлагаемых инициатив. Мнение горожан, использующих кикшеринг в качестве транспорта и предложения сервисом о совместной работе над решением заявленных вопросов были проигнорированы», — добавили в Whoosh.
Ранее власти Перми инициировали изменения правил благоустройства. Исходя из них оставлять электросамокат можно только на велопарковках. При этом велопарковок на муниципальной земле в центре города не планируется. Изменения уже одобрили депутаты большинством голосов.