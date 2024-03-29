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Кикшеринг Whoosh обратился в прокуратуру из-за репрессивных мер пермских властей

Кикшеринг Whoosh обратился в прокуратуру из-за репрессивных мер пермских властей

29 марта 2024, 05:49
Фото: properm.ru
Компания не согласна с запретом на парковку самокатов в центре города.

В компании Whoosh пояснили Properm.ru, что считают изменения правил городского благоустройства незаконными, они противоречат Конституции РФ, содержат требования, не предусмотренные федеральным законом. Вдобавок, изменения были приняты с превышением полномочий органов местного самоуправления.

Компания обратилась в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство проверило законность принятых решений. Также Whoosh планирует решать вопрос через суд.

При этом в новом сезоне кикшеринг начнет работать, несмотря на ограничения — в 2023 году сервисом воспользовались 17% пермяков. Сейчас кикшеринг пытается организовать парковки в центре города на частной собственности.

В зоне, где теперь запрещено парковать самокаты, было совершено более 2,3 млн стартов поездок — 77% от общего числа поездок.

«Решение было принято скоропалительно без фактического содержательного обсуждения предлагаемых инициатив. Мнение горожан, использующих кикшеринг в качестве транспорта и предложения сервисом о совместной работе над решением заявленных вопросов были проигнорированы», — добавили в Whoosh.

Ранее власти Перми инициировали изменения правил благоустройства. Исходя из них оставлять электросамокат можно только на велопарковках. При этом велопарковок на муниципальной земле в центре города не планируется. Изменения уже одобрили депутаты большинством голосов.

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#Пермь#Прокуратура#Парковка#Электросамокаты#Самокаты#Whoosh
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