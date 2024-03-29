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Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко

Компания «БАС» подготовила рекомендации по применению дронов

29 марта 2024, 07:43
Фото: пресс-служба НТИ
Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко
Компания «Беспилотные авиационные системы”(„БАС“) разработала методическое пособие по сценариям применения беспилотников всех типов и размеров, которые станут основой проведения гражданских учений проектно-образовательного интенсива „Архипелаг-2024“ в Сахалинской области.
В прошлом году «Архипелаг» прошел в Новосибирске, где первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о готовности России к запуску отрасли БАС.В прошлом году «Архипелаг» прошел в Новосибирске, где первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о готовности России к запуску отрасли БАС.
В прошлом году «Архипелаг» прошел в Новосибирске, где первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о готовности России к запуску отрасли БАС.
Фото: пресс-служба НТИ

Как отмечается, специалисты на протяжении нескольких месяцев отбирали и структурировали информацию, предназначенную для потенциальных заказчиков услуг БАС, чтобы они могли эффективно рассчитать свои потребности, возможности и ресурсы, пишет newizv.ru.

Участники гражданских учений на «Архипелаге» станут первыми пользователями разработанных методических рекомендаций, которые уже одобрены Минэкономразвития РФ.

По словам генерального директора ООО «БАС» Алексея Варятченко, пособие представляет собой первый справочник отрасли БАС, где упорядочена вся доступная на сегодняшний день информация об авиабеспилотниках: модели, характеристики, расчеты эффективности их применения по конкретным параметрам и проч. Цель учебного пособия — оказать помощь в формировании квалифицированного заказчика. При этом данная цель совпадает с задачами «Архипелага», где в рамках гражданских учений представители из регионов получат необходимый опыт.

Изучать технологии на Сахалине в реальных условиях будут команды из субъектов в процессе выполнения заданий, используя разработанные рекомендации и опыт специалистов. Компания «БАС» также представила кейс сценариев применения авиабеспилотников. Это мониторинг линейных объектов (ЛЭП, газо- и нефтепроводы, дорожные покрытия) и площадных (сельское и лесное хозяйство, морские акватории), экологический мониторинг и аэросъемка, охрана производственных инфраструктур и доставка грузов.

Ожидается, что учения пройдут в три этапа. Уже отобрано более 50 регионов, определившихся с приоритетными сценариями для своих субъектов и расчетом стоимости их реализации.

Как сообщил Варятченко, в рамках следующего этапа отбора — выполнение на Сахалине командами регионов заданий по применению БАС, приоритетных для их регионов. В ходе финального этапа команды будут выполнять полеты и отрабатывать сценарии применения БАС в реальной обстановке на основе методических разработок и под руководством экспертов и специалистов.

Результаты по сценариям применения дронов на «Архипелаге-2024», полученные в ходе выполнения практических заданий, планируется учитывать при формировании федерального рейтинга по вовлеченности регионов в развитие отрасли БАС.

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