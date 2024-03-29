Компания «БАС» подготовила рекомендации по применению дронов

По словам генерального директора ООО «БАС» Алексея Варятченко, пособие представляет собой первый справочник отрасли БАС, где упорядочена вся доступная на сегодняшний день информация об авиабеспилотниках: модели, характеристики, расчеты эффективности их применения по конкретным параметрам и проч. Цель учебного пособия — оказать помощь в формировании квалифицированного заказчика. При этом данная цель совпадает с задачами «Архипелага», где в рамках гражданских учений представители из регионов получат необходимый опыт.