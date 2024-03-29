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В Перми многодетную семью не пустили на «Веселые старты», потому что нет папы

Многодетную семью из Перми не пустили на «Веселые старты» из-за того, что нет папы

29 марта 2024, 07:49
Фото: kandinsky

В Перми многодетную семью не пустили на «Веселые старты», потому что нет папы

В ситуацию вмешался уполномоченный по правам человека в Пермском крае.

В Перми многодетная семья хотела поучаствовать в «Веселых стартах», откликнувшись на призыв учительницы, однако получила отказ. Причина в том, что мама воспитывает своих детей одна.

Многодетная пермячка Екатерина Зотова написала в соцсетях, что в школе, где учится ее сын, проводятся «Веселые старты». Она хотела принять участие в мероприятии, но получила отказ. «Должна быть обязательно полная семья: мама и папа. Старший брат не подойдет, другой взрослый родственник тоже, даже в аренду нельзя взять папу. Думаю, есть семьи, где нет мамы, но есть папа с детьми. Так и они не смогут поучаствовать!» — пишет Екатерина.

В том же посте пермячка обратилась к Уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко. «Доколе в нашей стране будут ущемлять права людей? Какая разница кто будет папой или мамой?», — спрашивает она омбудсмена.

В комментарии «Комсомольской правде» чиновник отметил, что отказ в участии в подобных мероприятиях для неполных семей абсолютно недопустим. «Я сам вырос без отца и прекрасно понимаю, о чем идет речь. Если в Положении о проведении конкурса имеются подобные требования, то документ необходимо исправить и любые дискриминирующие положения там должны быть устранены. Информация будет направлена мной в министерство образования и науки Пермского края для принятия мер системного характера», — цитирует омбудсмена издание.

В департаменте образования Перми пояснили, что допустить семью Екатерины к «Веселым стартам» было возможно. В положениях о проведении школьных спортивных мероприятий всегда указывается пункт о возможности участия законных представителей детей. Например, «к участию в командном „семейном“ забеге допускаются дети в возрасте от 7 до 11 лет в сопровождении родителей или законных представителей». Или другой вариант: «Численность команды не более четырех человек: двое детей и двое взрослых, один из которых родитель или законный представитель, а второй член семьи старше 18 лет», — говорят в ведомстве.

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