Многодетную семью из Перми не пустили на «Веселые старты» из-за того, что нет папы

В департаменте образования Перми пояснили, что допустить семью Екатерины к «Веселым стартам» было возможно. В положениях о проведении школьных спортивных мероприятий всегда указывается пункт о возможности участия законных представителей детей. Например, «к участию в командном „семейном“ забеге допускаются дети в возрасте от 7 до 11 лет в сопровождении родителей или законных представителей». Или другой вариант: «Численность команды не более четырех человек: двое детей и двое взрослых, один из которых родитель или законный представитель, а второй член семьи старше 18 лет», — говорят в ведомстве.