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На пенсионерку, взорвавшую петарду в ДК в Перми, завели дело

На пенсионерку, взорвавшую петарду в ДК в Перми, завели дело. Что ей грозит?

29 марта 2024, 03:58

На пенсионерку, взорвавшую петарду в ДК в Перми, завели дело

Кроме самой женщины от взрыва никто не пострадал.
Сюжет
Выборы

На пенсионерку, взорвавшую петарду в ДК, завели дело о хулиганстве с применением предмета, который используется как оружие. О возбуждении дела сообщают источники «КоммерсантЪ-Прикамье».


64-летняя пермячка работает санитаркой в одной из городских больниц, ранее судима не была, на учете у психиатра или нарколога не состоит.

Дело за воспрепятствование деятельности избирательных комиссий не завели из-за того, что ИК хоть и были в том же здании, но далеко. Голосование не прерывалось.

Пенсионерке грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, до пяти лет принудительных работ, либо до семи лет колонии.

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#Пермь#Выборы#Пенсионер#Петарда#Избирательные комиссии
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