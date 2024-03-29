На пенсионерку, взорвавшую петарду в ДК в Перми, завели дело. Что ей грозит?

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
На пенсионерку, взорвавшую петарду в ДК, завели дело о хулиганстве с применением предмета, который используется как оружие. О возбуждении дела сообщают источники «КоммерсантЪ-Прикамье».
64-летняя пермячка работает санитаркой в одной из городских больниц, ранее судима не была, на учете у психиатра или нарколога не состоит.
Дело за воспрепятствование деятельности избирательных комиссий не завели из-за того, что ИК хоть и были в том же здании, но далеко. Голосование не прерывалось.
Пенсионерке грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, до пяти лет принудительных работ, либо до семи лет колонии.