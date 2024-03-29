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Новые полосы на дороге в Хохловку в Прикамье начнут строить в мае 2024 года

Новые полосы на дороге в Хохловку в Прикамье начнут строить в мае 2024 года

29 марта 2024, 04:45
Фото: properm.ru
На это потратят 58 млн рублей.

В мае 2024 года в Пермском крае начнут строить дополнительные полосы движения на подъемах дороги Пермь — Ильинский по пути в Хохловку. На это потратят 58 млн рублей, пишет ИА «Текст».

Работы будут вести на участке дороги в Пермском округе на участке между 23-м и 25-м км — там построят дополнительную полосу длиной около 1 км. Сейчас идет отбор подрядчика.

В 2023 году на этой же дороге появились дополнительные полосы сразу на двух участках около деревни Петрушата Ильинского района. Длина дополнительных полос составила 1,7 км.

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#Хохловка#Ремонт дорог#Строительство дорог
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