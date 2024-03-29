Олимпийские чемпионы примут участие в дистанции 50 км Югорского лыжного марафона

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Также известно, что участниками старта пятикилометровой гонки станут золотые медалисты Олимпийских игр по биатлону Юрий Кашкаров (Сараево-1984), Ольга Зайцева (Турин-2006, Ванкувер-2010), Светлана Слепцова (Ванкувер-2010) и серебряный призер Сочи-2014 Ольга Вилухина. Об этом пишет inkazan.
Виталий Мосунов, единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие», при поддержке которых проводится марафон, отметил, что событие соберет на одной площадке профессиональных спортсменов и лыжников-любителей. Старт в компании всемирно известных лыжников и биатлонистов обеспечит участникам гонки чувство особого азарта, предположил Мосунов. Кроме того, в этом году особую яркость событию придаст ретрозабег на восемь километров. Его участники будут соревноваться на винтажных лыжах, в ботинках с рантами и одежде времен СССР.
Олимпийский чемпион, президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев рассказал, что на Югорский лыжный марафон зарегистрировалось более трех тысяч участников из более чем 30 регионов РФ, а также Эстонии и Казахстана. Каждый пятый участник намерен пробежать марафонскую дистанцию 50 км, примерно каждый третий — пройти пятикилометровый участок трассы. Самому старшему участнику гонки — 80 лет, самому младшему — год. Впервые в Югре на лыжный старт выйдут студенты российских вузов, прибывшие на учебу из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, ОАЭ, Ирана и Египта.
Югорский лыжный марафон состоится 6 — 7 апреля в Ханты-Мансийске. С 2013 года его проводят правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры при поддержке банка «Открытие» (входит в группу ВТБ).
Генеральным информационным партнером Югорского лыжного марафона — 2024 является «РИА Новости Спорт», в роли информационных партнеров события выступают Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.