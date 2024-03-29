Олимпийские чемпионы примут участие в дистанции 50 км Югорского лыжного марафона

Олимпийский чемпион, президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев рассказал, что на Югорский лыжный марафон зарегистрировалось более трех тысяч участников из более чем 30 регионов РФ, а также Эстонии и Казахстана. Каждый пятый участник намерен пробежать марафонскую дистанцию 50 км, примерно каждый третий — пройти пятикилометровый участок трассы. Самому старшему участнику гонки — 80 лет, самому младшему — год. Впервые в Югре на лыжный старт выйдут студенты российских вузов, прибывшие на учебу из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, ОАЭ, Ирана и Египта.