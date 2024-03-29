«Они всегда возвращаются». В Вишерском заповеднике засняли стадо северных оленей

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Стадо диких северных оленей попало на камеру в заповеднике «Вишерский». За год до этого сотрудники заповедника переживали, что животные променяли Пермский край на Свердловскую область.
«Изначально была обнаружена одна группа оленей, — говорится на в сообщении на страничке заповедника в соцсетях. — Когда олени скрылись за горным хребтом, в объективе камеры показалась вторая, более многочисленная группа. Заключительным аккордом стала крупная группа оленей, которая быстрым аллюром появилась из-за заснеженных камней».
Как рассказала Properm.ru советник по продвижению Вишерского заповедника Татьяна Татаринова, в прошло году один из сотрудников переживал, что олени ушли, потому что не видел даже их следов. Однако минувшей осенью стадо обнаружилось. «Олени часто мигрируют в соседнюю Свердловскую область, но всегда возвращаются. И, когда они возвращаются, мы вздыхаем с облегчением», — говорит собеседница.
По словам Татьяны Татариновой, количество оленей на территории заповедника «Вишерский» подсчитать сложно, так как они постоянно меняют локацию. Ориентировочно их насчитывают 150-200 голов. Стадо на видео — около 60 голов.
В 2025 году заповедник «Вишерский» получит спутниковые ошейники для заповедных оленей, с помощью которых научные сотрудники смогут наблюдать за передвижениями животных. С появлением спутниковых ошейников сомнений в наличие и количестве оленей станет меньше, а знаний о диких северных оленях и их предпочтениях в выборе территории и путях миграции — больше.