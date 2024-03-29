«Они всегда возвращаются». В Вишерском заповеднике засняли стадо северных оленей

Как рассказала Properm.ru советник по продвижению Вишерского заповедника Татьяна Татаринова, в прошло году один из сотрудников переживал, что олени ушли, потому что не видел даже их следов. Однако минувшей осенью стадо обнаружилось. «Олени часто мигрируют в соседнюю Свердловскую область, но всегда возвращаются. И, когда они возвращаются, мы вздыхаем с облегчением», — говорит собеседница.