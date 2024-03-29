Операторы мусорных полигонов Прикамье не успевают оформить экологические разрешения

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура объявила предостережения о недопустимости нарушения законодательства операторами мусорных полигонов региона. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Шесть организаций, осуществляющих эксплуатацию полигонов твердых бытовых отходов, считают в ведомстве, до настоящего времени не приступили к оформлению комплексного экологического разрешения, которое должно быть получено ими до 1 января 2025 года.
Процедура является длительной, так как связана с многочисленными расчетами технологических нормативов допустимых выбросов и сбросов, лимитов на образование и размещение отходов, беспокоятся в прокуратуре.
Природоохранным прокурором руководителям юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию полигонов, размещенных в Чернушке, Краснокамске, Чусовом, д. Мыльники Кунгурского муниципального округа, д. Софроны и д. Ключики Пермского муниципального округа, объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства.