Пассажиру стало плохо в самолете из Москвы в Пермь

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Пассажиру самолета Москва — Пермь стало плохо в полете. По данным Telegram-канала Aviaincident, инцидент случился во время полёта вечером 27 марта. 58-летний пассажир пожаловался на учащённое сердцебиение, низкое давление, боли в груди, был бледным.
Оказалось, что не так давно мужчина перенес инфаркт. Командир воздушного судна решил долететь до Перми, в момент приземления пассажира ждала скорая и реанимация. Медиков предварительно вызывали на место.
Речь идет о рейсе 1204, авиакомпания «Аэрофлот».