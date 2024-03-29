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Пассажиру стало плохо в самолете из Москвы в Пермь

Пассажиру стало плохо в самолете из Москвы в Пермь

29 марта 2024, 10:18
Фото: properm.ru
Самолет не пришлось экстренно сажать.

Пассажиру самолета Москва — Пермь стало плохо в полете. По данным Telegram-канала Aviaincident, инцидент случился во время полёта вечером 27 марта. 58-летний пассажир пожаловался на учащённое сердцебиение, низкое давление, боли в груди, был бледным.

Оказалось, что не так давно мужчина перенес инфаркт. Командир воздушного судна решил долететь до Перми, в момент приземления пассажира ждала скорая и реанимация. Медиков предварительно вызывали на место.

Речь идет о рейсе 1204, авиакомпания «Аэрофлот».

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#Аэропорт#Пермь#Самолет#Аэрофлот#Москва#Медики#Пассажиры#Полет#Реанимация#Инцидент
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