Пермяки смогут сами выбрать объект для благоустройства в своем районе

Ранее глава Перми Эдуард Соснин отметил, что в этом году список объектов для голосования значительно увеличился — они расположены во всех районах города, выбор есть для каждого пермяка. Таким образом, голосование становится более адресным, и люди получают то, что нужно именно им в их районе — будь то парк, сквер, спортивная или детская площадка.