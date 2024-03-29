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Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Пермяки смогут сами выбрать объект для благоустройства в своем районе

Пермяки смогут сами выбрать объект для благоустройства в своем районе

29 марта 2024, 06:50
Фото: мэрия Перми
Голосовать можно до 30 апреля.

Пермяки могут поучаствовать во всероссийском онлайн-голосовании за приоритетные объекты благоустройства на 2025 год. Оно проходит на сайте 59.gorodsreda.ru. до 30 апреля.

Выбрать объект для благоустройства в своем районе может каждый житель старше 14 лет. Общественное пространство, набравшее наибольшее количество голосов, приведут в порядок уже в следующем году.

Ранее глава Перми Эдуард Соснин отметил, что в этом году список объектов для голосования значительно увеличился — они расположены во всех районах города, выбор есть для каждого пермяка. Таким образом, голосование становится более адресным, и люди получают то, что нужно именно им в их районе — будь то парк, сквер, спортивная или детская площадка.

Так, рядом с садиком «Симфония» в Кировском районе хотят обустроить сквер, в котором появятся дорожки и тропинки, а также детские и спортивные площадки, зоны отдыха, беседки, современные скамейки и урны. В сквере по ул. Пензенской планируют обустроить входную группу, дорожки, зону отдыха и спортплощадку с антивандальными тренажерами. Также планируется провести озеленение территории и восстановить почвенный покров, установить скамейки, урны и навигацию.

Так будет выглядеть сквер на ул. ПензенскойТак будет выглядеть сквер на ул. Пензенской
А так благоустроят территорию рядом с детским садом «Симфония»А так благоустроят территорию рядом с детским садом «Симфония»
Так будет выглядеть сквер на ул. Пензенской
Фото: мэрия Перми

В Свердловском районе в голосовании участвуют бульвар в микрорайоне Юбилейный, сквер по улице Солдатова (у здания №29в) и сквер по улице Краснополянская, 5. Первый объект хотят озеленить, обустроить дорожки, детскую и спортивную площадки с инклюзивным оборудованием, установить скамьи, урны, беседки и систему навигации.

На улице Солдатова планируется обновить твердое покрытие, скамьи и урны, отремонтировать детские и спортивные площадки, а также провести комплексное озеленение территории. А в сквере по улице Краснополянская, 5 планируется переустройство покрытий дорожек и площадок, замена бортового камня, установка малых архитектурных форм (скамей, урн, навесов, навигации), озеленение территории (ремонт газонов, устройство цветников, посадка деревьев и кустарников).

Проект сквера на ул. КраснополянскаяПроект сквера на ул. Краснополянская
Проект сквера на ул. КраснополянскаяПроект сквера на ул. Краснополянская
Проект сквера на ул. Краснополянская
Фото: мэрия Перми

Проголосовать можно до 30 апреля на сайте 59.gorodsreda.ru. Сделать это также можно с помощью волонтеров, которые уже работают в торговых центрах, парках и скверах, на самых проходных улицах во всех районах Перми. Узнать их можно по брендированной одежде.

#Новости компаний#Пермь#Благоустройство#Сквер#Благоустройство города
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