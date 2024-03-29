Пермяки смогут сами выбрать объект для благоустройства в своем районе

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Пермяки могут поучаствовать во всероссийском онлайн-голосовании за приоритетные объекты благоустройства на 2025 год. Оно проходит на сайте 59.gorodsreda.ru. до 30 апреля.
Выбрать объект для благоустройства в своем районе может каждый житель старше 14 лет. Общественное пространство, набравшее наибольшее количество голосов, приведут в порядок уже в следующем году.
Ранее глава Перми Эдуард Соснин отметил, что в этом году список объектов для голосования значительно увеличился — они расположены во всех районах города, выбор есть для каждого пермяка. Таким образом, голосование становится более адресным, и люди получают то, что нужно именно им в их районе — будь то парк, сквер, спортивная или детская площадка.
Так, рядом с садиком «Симфония» в Кировском районе хотят обустроить сквер, в котором появятся дорожки и тропинки, а также детские и спортивные площадки, зоны отдыха, беседки, современные скамейки и урны. В сквере по ул. Пензенской планируют обустроить входную группу, дорожки, зону отдыха и спортплощадку с антивандальными тренажерами. Также планируется провести озеленение территории и восстановить почвенный покров, установить скамейки, урны и навигацию.
В Свердловском районе в голосовании участвуют бульвар в микрорайоне Юбилейный, сквер по улице Солдатова (у здания №29в) и сквер по улице Краснополянская, 5. Первый объект хотят озеленить, обустроить дорожки, детскую и спортивную площадки с инклюзивным оборудованием, установить скамьи, урны, беседки и систему навигации.
На улице Солдатова планируется обновить твердое покрытие, скамьи и урны, отремонтировать детские и спортивные площадки, а также провести комплексное озеленение территории. А в сквере по улице Краснополянская, 5 планируется переустройство покрытий дорожек и площадок, замена бортового камня, установка малых архитектурных форм (скамей, урн, навесов, навигации), озеленение территории (ремонт газонов, устройство цветников, посадка деревьев и кустарников).
Проголосовать можно до 30 апреля на сайте 59.gorodsreda.ru. Сделать это также можно с помощью волонтеров, которые уже работают в торговых центрах, парках и скверах, на самых проходных улицах во всех районах Перми. Узнать их можно по брендированной одежде.