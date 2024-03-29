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Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

В Пермском крае в выходные потеплеет до +7 градусов

Пермяков в выходные порадует потепление, но огорчат дожди

29 марта 2024, 09:20
Фото: properm.ru

В Пермском крае в выходные потеплеет до +7 градусов

В воскресенье будет теплее, чем в субботу.

В выходные ожидаются рост циклонической активности и потепление. Вместе с теплом снова придут дожди и мокрый снег, будет ветрено. Из-за плотной облачности ночная температура будет слабо отличаться от дневной, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».

В субботу в Прикамье ожидается небольшой дождь, похолодает до -10…-5°, по северу до 0°, днем потеплеет до +1…+6°, порывы ветра до 14 м/с. В Перми в субботу ночью -7…-5°, днем +3…+5°, небольшой дождь, также стоит ждать порывов ветра до 14 м/с.

В воскресенье по краю дожди, мокрый снег, однако ночь будет уже не такой холодной -2…+3°, днем +2…+7°. В краевой столице небольшой дождь, ночью температура будет выше 0° — от +1 до +3°. Днем потеплеет до +3…+5°.

#Пермь#Погода#Порывы ветра#Дожди#Мокрый снег
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