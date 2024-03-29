Пермяков в выходные порадует потепление, но огорчат дожди

В воскресенье по краю дожди, мокрый снег, однако ночь будет уже не такой холодной -2…+3°, днем +2…+7°. В краевой столице небольшой дождь, ночью температура будет выше 0° — от +1 до +3°. Днем потеплеет до +3…+5°.