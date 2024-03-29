Пермяков в выходные порадует потепление, но огорчат дожди

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В выходные ожидаются рост циклонической активности и потепление. Вместе с теплом снова придут дожди и мокрый снег, будет ветрено. Из-за плотной облачности ночная температура будет слабо отличаться от дневной, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».
В субботу в Прикамье ожидается небольшой дождь, похолодает до -10…-5°, по северу до 0°, днем потеплеет до +1…+6°, порывы ветра до 14 м/с. В Перми в субботу ночью -7…-5°, днем +3…+5°, небольшой дождь, также стоит ждать порывов ветра до 14 м/с.
В воскресенье по краю дожди, мокрый снег, однако ночь будет уже не такой холодной -2…+3°, днем +2…+7°. В краевой столице небольшой дождь, ночью температура будет выше 0° — от +1 до +3°. Днем потеплеет до +3…+5°.