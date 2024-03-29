properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Подземный паркинг в одном из крупнейших ТРЦ Перми станет платным

Подземный паркинг в одном из крупнейших ТРЦ Перми станет платным

29 марта 2024, 10:52
Фото: ТРЦ Планета
Заплатить придётся за четвёртый и последующий час парковки.

С понедельника, 1 апреля, подземный паркинг в торгово-развлекательном центре «Планета» станет платным. Об этом сообщают в ТРЦ.

Первые три часа будут бесплатными, а начиная с четвертого часа стоимость стоянки составит 100 рублей за каждый последующий час.

Для маломобильных посетителей пользование подземной парковкой бесплатно. Уличный паркинг также остается полностью бесплатным.

Подземный паркинг расположен на -1 этаже ТРЦ и открыт ежедневно с 10:00 до 22:00 на въезд и с 10:00 до 3:00 на выезд.

Читайте также:
Открывать номера автомобилей на пермских платных стоянках будут два патруляКикшеринг Whoosh обратился в прокуратуру из-за репрессивных мер пермских властейОтходящие фасады, гололед и «елки» из грязи. Как Пермь встречает свою 301-ю весну
#Пермь#Парковки#Платная парковка#Парковка#Трц#ТРЦ Планета
Подпишитесь
В Перми появится приложение для контролёров общественного транспорта
Сегодня, 13:02
Связаны с террористами из «Крокуса»? В Таджикистане задержали девять человек
Сегодня, 10:57
В Перми открылся новый музей
Сегодня, 10:08
Синоптики рассказали, каким будет лето в Пермском крае
Сегодня, 09:56
В Перми начали производить вино из рыжиков
Сегодня, 09:03
"