Подземный паркинг в одном из крупнейших ТРЦ Перми станет платным

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
С понедельника, 1 апреля, подземный паркинг в торгово-развлекательном центре «Планета» станет платным. Об этом сообщают в ТРЦ.
Первые три часа будут бесплатными, а начиная с четвертого часа стоимость стоянки составит 100 рублей за каждый последующий час.
Для маломобильных посетителей пользование подземной парковкой бесплатно. Уличный паркинг также остается полностью бесплатным.
Подземный паркинг расположен на -1 этаже ТРЦ и открыт ежедневно с 10:00 до 22:00 на въезд и с 10:00 до 3:00 на выезд.