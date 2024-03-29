С 1 апреля в работе ряда маршрутов общественного транспорта Перми будут изменения

На маршрутах №30 и №54 изменится ряд отправлений в течение дня. Корректировки связаны с меняющейся дорожной обстановкой. Трамвайный маршрут №7 будет обслуживаться большим количеством вагонов, что позволит сократить интервалы движения на маршруте. Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения.