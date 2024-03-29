С 1 апреля в работе ряда маршрутов общественного транспорта Перми будут изменения

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
С 1 апреля в работу ряда маршрутов общественного транспорта Перми будут внесены изменения. В частности, они коснутся автобусных маршрутов №30, №33, №54, а также трамвайного маршрута №7, сообщают в администрации Перми.
На маршруте №33 вводится новый остановочный пункт «Спешилов» при следовании в сторону конечной остановки «Город Сердца». Ранее этот остановочный пункт не обслуживался городским транспортом.
На маршрутах №30 и №54 изменится ряд отправлений в течение дня. Корректировки связаны с меняющейся дорожной обстановкой. Трамвайный маршрут №7 будет обслуживаться большим количеством вагонов, что позволит сократить интервалы движения на маршруте. Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения.
Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии, напоминают в дептрансе.