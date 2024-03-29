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С 1 апреля в работе ряда маршрутов общественного транспорта Перми будут изменения

С 1 апреля в работе ряда маршрутов общественного транспорта Перми будут изменения

29 марта 2024, 08:57
Фото: properm.ru
Вводятся новые остановки, будут скорректированы отправления

С 1 апреля в работу ряда маршрутов общественного транспорта Перми будут внесены изменения. В частности, они коснутся автобусных маршрутов №30, №33, №54, а также трамвайного маршрута №7, сообщают в администрации Перми.

На маршруте №33 вводится новый остановочный пункт «Спешилов» при следовании в сторону конечной остановки «Город Сердца». Ранее этот остановочный пункт не обслуживался городским транспортом.

На маршрутах №30 и №54 изменится ряд отправлений в течение дня. Корректировки связаны с меняющейся дорожной обстановкой. Трамвайный маршрут №7 будет обслуживаться большим количеством вагонов, что позволит сократить интервалы движения на маршруте. Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения.

Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии, напоминают в дептрансе.

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