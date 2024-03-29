Синоптики рассказали, каким будет лето в Пермском крае

В августе установится погода в пределах нормы: от +13 до +17°С. В сентябре в целом по краю также будет обычная температура воздуха — от +7 до +11°С, а на северо-востоке — теплее на один-два градуса. Речь идет о среднемесячной температуре, поэтому стоит иметь ввиду, что отдельные дни могут быть как намного теплее, так и намного холоднее указанных значений.