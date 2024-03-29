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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

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Гидрометцентр прогнозирует теплое лето в Пермском крае

Синоптики рассказали, каким будет лето в Пермском крае

29 марта 2024, 09:56
Фото: properm.ru

Гидрометцентр прогнозирует теплое лето в Пермском крае

Засухи и обильных дождей не ожидается.

Пермский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие полгода. Лето ожидается теплым, особенно — июль.

По словам синоптиков, апрель будет теплее климатической нормы на один градус. Климатическая норма для этого месяца в Пермском крае — от +1 до +6°С. Май обещает быть среднестатистическим — от +8 до +13°С.

Температура воздуха в июне тоже обещает быть привычной для этого месяца — от +14 до +18°С. А вот июль будет теплее на один-два градуса: от +16 до +21°С.

В августе установится погода в пределах нормы: от +13 до +17°С. В сентябре в целом по краю также будет обычная температура воздуха — от +7 до +11°С, а на северо-востоке — теплее на один-два градуса. Речь идет о среднемесячной температуре, поэтому стоит иметь ввиду, что отдельные дни могут быть как намного теплее, так и намного холоднее указанных значений.

Засухи, как и сильных дождей, синоптики не прогнозируют. Осадки ожидаются в пределах нормы, лишь в августе на севере края их будет чуть больше обычного.

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#Погода#Лето#Погода пермь#Засуха
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